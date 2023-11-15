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سفير السعودية لدى مصر يتابع سير عمل إدخال المساعدات الإغاثية المقدمة إلى غزة

11/15/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تابع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية سير عمل إدخال المساعدات المقدمة من الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل القطاع.
وأوضح السفير في تصريح له، من أمام معبر رفح، بأنه بفضل الله تعالى وصلت اليوم الطائرة السابعة من جسر الإغاثة الجوي السعودي إلى مطار العريش، الذي جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بإطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي افتتحتها القيادة الكريمة بتبرع سخي بمبلغ 50 مليون ريال سعودي.
وأشار إلى أن وقوف الشعب السعودي خلف هذه الحملة الإنسانية غير مستغرب، حيث بلغ حجم التبرعات للحملة نحو نصف مليار ريال سعودي ولا يزال بفضل الله سبحانه وتعالى في تصاعد، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين عبر التاريخ، وأنه ليس فقط سياسياً ولكن أيضاً إنسانياً في سبيل التخفيف من معاناة الاحتلال عبر هذه السنوات.
وأضاف السفير نقلي قائلاً : تابعت اليوم المساعدات الإغاثية من مطار العريش وحتى وصولها إلى المستودعات وانتقالها لمعبر رفح بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في مصر عبر الهلال الأحمر المصري، معرباً عن شكره إلى جمهورية مصر العربية لحسن تنظيم استقبال المساعدات وتخزينها وصولاً إلى نقلها بالشاحنات إلى المعبر.
وأشار إلى أن حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة وصل إلى مايقرب من 250 طناً, ومن المتوقع أن تتضاعف خلال الأيام القادمة عبر شحنها عن طريق البحر، مؤكداً حرص المملكة على ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، واستمرارية متابعة الحالة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة ومحاولة تلبيتها في المجالات كافة.

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