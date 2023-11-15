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السماح للأجانب بمنافذ بيع موسمية

11/15/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع اشتراطات لمواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة، على أن يكون طالب ترخيص موقع الفعالية سعودي/سعودية الجنسية أو مستثمر أجنبي - حال كان الترخيص لمنفذ بيع - بالإضافة إلى التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص.
الأمانة والبلدية
اشترطت البلدية والقروية على الجهات الحكومية لإقامة فعالية داخل مقراتها، إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها مع إرفاق عقد الشركة المنظمة والمشغلة للفعالية إن وجد على أن يتضمن العقد السجل التجاري لها، وفي حال كانت الجهة الحكومية المشغلة للفعالية يرفع طلب بتنظيم الفعالية للأمانة/ البلدية.
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة ((استطلاع))، بهدف تنظيم مواقع الفعاليات والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.
مراكب متنقلة
وطبقا لنص المشروع، يجب على طالب ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة أن يكون سعودي / سعودية الجنسية، ويسمح الترخيص للمستثمر الأجنبي في حال كان الترخيص لمنفذ بيع، وفي حال كان نشاط أحد منافذ البيع المشاركة ضمن الفعالية متنقلا، فإنه يجب أن يتم تقديم ترخيص المركبة المتنقلة.
متطلبات ترخيص موقع الفعالية
01 أن يكون طالب الترخيص سعودي / سعودية الجنسية، أو مستثمر أجنبي مرخص
02 استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.
03 الرخصة التجارية لقاعات المناسبات والمعارض والمجمعات التجارية
04 تقديم سجل تجاري على أن يتضمن نشاطا / أنشطة تسمح بتنظيم الفعالية.
05 كروكي تفصيلي للموقع من مكتب هندسي
06 الحصول على موافقة الدفاع المدني.
07 التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود ((لأكثر من 5000 شخص)).
08 تقديم صك الملكية / عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار.
09 موافقة الجهة / الجهات المشرفة على الفعالية أو الأنشطة.
10 موافقة من الأمانة/ البلدية على مناسبة الموقع لإقامة الفعالية.
11 تعبئة نموذج إقامة فعالية في منصة بلدي.
12 رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات.​
متطلبات للجهات الحكومية
01 إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع.
02 الحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها.
03 يجب إرفاق عقد الشركة المنظمة والمشغلة للفعالية إن وجد على أن يتضمن العقد السجل التجاري لها، وفي حال كانت الجهة الحكومية المشغلة للفعالية يرفع طلب بتنظيم الفعالية للأمانة/ البلدية.
04 يجب إلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية.
05 الحصول على موافقة الدفاع المدني.

MENAFN15112023000089011017ID1107432861

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