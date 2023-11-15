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الحديد يواصل انخفاضه ويخسر 614 ريالا في الطن

11/15/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أسعار الحديد انخفاضها الشهري، إذ انخفضت خلال أكتوبر من العام الحالي حتى 21.8%، حيث انخفض طن حديد التسليح 10 مم وطني 614 ريالا مقارنة بالعام الماضي، بعد أن انخفض سعر طن الحديد من 3431.82 ريال إلى 2817.67 ريال.
وأسهم الانخفاض المستمر في أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى في انخفاض أسعار الوحدات السكنية الجاهزة ببعض المناطق، بينما لا يزال المراقبون في انتظار تأثيرات انخفاض أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الفائدة، وتغيير الدعم السكني على أسعار الوحدات الجاهزة التي يأمل كثير من المراقبين انخفاضها بشكل لافت، نظرا لوجود عدد من العوامل الدافعة للانخفاض.
انخفاض جميع الأنواع
وانخفضت جميع أصناف الحديد بنسب متفاوتة بين 7.7 و21.8%. ففي حين سجل حديد 10 مم أدنى انخفاض في أصناف الحديد، سجل حديد تسليح 8 مم وطني انخفاضا يصل إلى 508 ريالات، منخفضا 20.8% من 3365.05 ريال إلى 2784.3 ريال، وحديد تسليح 12 مم نزل من سعره 513 ريالا بـ19.2%، منخفضا من 3192.05 إلى 2678.62 ريال، وحديد تسليح 14 مم انخفض 513 ريالا بـ19.2%، منخفضا من 3191.86 ريال إلى 2678.39 ريال.
أما حديد تسليح 16 مم فانخفض 506 ريالات بـ18.9%، منخفضا من 3187.47 إلى 2680.74 ريال، ومثله تسليح 18 مم انخفض 502 ريال بـ18.7% من 3189.14 إلى 2686.58 ريال، وكان الأقل انخفاضا حديد تسليح 6 مم وطني الذي انخفض 308 ريالات بـ7.7% من 4285.41 ريال إلى 3977.38 ريال.
asf:
أسعار طن الحديد خلال أكتوبر 2022 - 2023:
حديد تسليح 10 مم وطني = - 614 = - 21.8%
أكتوبر 2022 = 3431.82
أكتوبر 2023 = 2817.67
حديد تسليح 8 مم وطني = - 508 = - 20.8%
أكتوبر 2022 = 3365.05
أكتوبر 2023 = 2784.3
حديد تسليح 12 مم وطني= - 513 = - 19.2%
أكتوبر 2022 = 3192.05
أكتوبر 2023 = 2678.62
حديد تسليح 14 مم وطني= - 513 = 19.2%
أكتوبر 2022 = 3191.86
أكتوبر 2023 = 2678.39
حديد تسليح 16 مم وطني= - 506 = - 18.9%
أكتوبر 2022 = 3187.47
أكتوبر 2023 = 2680.74
حديد تسليح 18 مم وطني = - 502 = - 18.7%
أكتوبر 2022 = 3189.14
أكتوبر 2023 = 2686.58
حديد تسليح 6 مم وطني = - 308 = - 7.7%
أكتوبر 2022 = 4285.41
أكتوبر 2023 = 3977.38

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