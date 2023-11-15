الحديد يواصل انخفاضه ويخسر 614 ريالا في الطن

(MENAFN
- Al Watan) واصلت أسعار الحديد انخفاضها الشهري، إذ انخفضت خلال أكتوبر من العام الحالي حتى 21.8%، حيث انخفض طن حديد التسليح 10 مم وطني 614 ريالا مقارنة بالعام الماضي، بعد أن انخفض سعر طن الحديد من 3431.82 ريال إلى 2817.67 ريال.
وأسهم الانخفاض المستمر في أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى في انخفاض أسعار الوحدات السكنية الجاهزة ببعض المناطق، بينما لا يزال المراقبون في انتظار تأثيرات انخفاض أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الفائدة، وتغيير الدعم السكني على أسعار الوحدات الجاهزة التي يأمل كثير من المراقبين انخفاضها بشكل لافت، نظرا لوجود عدد من العوامل الدافعة للانخفاض. انخفاض جميع الأنواع
وانخفضت جميع أصناف الحديد بنسب متفاوتة بين 7.7 و21.8%. ففي حين سجل حديد 10 مم أدنى انخفاض في أصناف الحديد، سجل حديد تسليح 8 مم وطني انخفاضا يصل إلى 508 ريالات، منخفضا 20.8% من 3365.05 ريال إلى 2784.3 ريال، وحديد تسليح 12 مم نزل من سعره 513 ريالا بـ19.2%، منخفضا من 3192.05 إلى 2678.62 ريال، وحديد تسليح 14 مم انخفض 513 ريالا بـ19.2%، منخفضا من 3191.86 ريال إلى 2678.39 ريال.
أما حديد تسليح 16 مم فانخفض 506 ريالات بـ18.9%، منخفضا من 3187.47 إلى 2680.74 ريال، ومثله تسليح 18 مم انخفض 502 ريال بـ18.7% من 3189.14 إلى 2686.58 ريال، وكان الأقل انخفاضا حديد تسليح 6 مم وطني الذي انخفض 308 ريالات بـ7.7% من 4285.41 ريال إلى 3977.38 ريال.
asf:
أسعار طن الحديد خلال أكتوبر 2022 - 2023:
حديد تسليح 10 مم وطني = - 614 = - 21.8%
أكتوبر 2022 = 3431.82
أكتوبر 2023 = 2817.67
حديد تسليح 8 مم وطني = - 508 = - 20.8%
أكتوبر 2022 = 3365.05
أكتوبر 2023 = 2784.3
حديد تسليح 12 مم وطني= - 513 = - 19.2%
أكتوبر 2022 = 3192.05
أكتوبر 2023 = 2678.62
حديد تسليح 14 مم وطني= - 513 = 19.2%
أكتوبر 2022 = 3191.86
أكتوبر 2023 = 2678.39
حديد تسليح 16 مم وطني= - 506 = - 18.9%
أكتوبر 2022 = 3187.47
أكتوبر 2023 = 2680.74
حديد تسليح 18 مم وطني = - 502 = - 18.7%
أكتوبر 2022 = 3189.14
أكتوبر 2023 = 2686.58
حديد تسليح 6 مم وطني = - 308 = - 7.7%
أكتوبر 2022 = 4285.41
أكتوبر 2023 = 3977.38
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