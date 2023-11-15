الإيجارات ترفع التضخم

(MENAFN
- Al Watan) بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي، حيث كان 1.7%، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%. الإيجارات ترفع المؤشر
ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر، والذي يبلغ 21.0%، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.9% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%.
كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8%، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%، وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.5%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.7%. ارتفاع الأسعار
سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6%، وقسم التعليم بنسبة 0.9%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.
ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة -%0.6، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وقسم التبغ بنسبة 0.1%. التغير السنوي والشهري في مؤشر أسعار المستهلك حسب الأقسام، لشهر أكتوبر 2023 بالنسبة المئوية:
الرقم القياسي العام
أكتوبر 2022= 1.62
سبتمبر 2023= 0.13
الأغذية والمشروبات
أكتوبر 2022= 0.78
سبتمبر 2023= 0.60
التبغ=
أكتوبر 2022= 0.04
سبتمبر 2023= -0.10
الملابس والأحذية=
أكتوبر 2022= -3.73
سبتمبر 2023= -0.29
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى=
أكتوبر 2022= 7.79
سبتمبر 2023= 0.54
تأثيث وتجهيزات المنزل=
أكتوبر 2022= -3.09
سبتمبر 2023= -0.25
الصحة=
أكتوبر 2022= 0.03
سبتمبر 2023= 0.14
النقل=
أكتوبر 2022= -0.02
سبتمبر 2023= 0.11
الاتصالات=
أكتوبر 2022= -2.49
سبتمبر 2023= -0.14
الترفيه والثقافة=
أكتوبر 2022= 1.16
سبتمبر 2023= -0.60
التعليم=
أكتوبر 2022= 0.80
سبتمبر 2023= 0.95
المطاعم والفنادق=
أكتوبر 2022= 1.91
سبتمبر 2023= -0.21
السلع والخدمات الشخصية المتنوعة=
أكتوبر 2022= -0.94
سبتمبر 2023= -0.85
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