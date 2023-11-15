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الإيجارات ترفع التضخم

11/15/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي، حيث كان 1.7%، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.
الإيجارات ترفع المؤشر
ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر، والذي يبلغ 21.0%، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.9% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%.
كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8%، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%، وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.5%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.7%.
ارتفاع الأسعار
سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6%، وقسم التعليم بنسبة 0.9%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.
ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة -%0.6، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وقسم التبغ بنسبة 0.1%.
التغير السنوي والشهري في مؤشر أسعار المستهلك حسب الأقسام، لشهر أكتوبر 2023 بالنسبة المئوية:
الرقم القياسي العام
أكتوبر 2022= 1.62
سبتمبر 2023= 0.13
الأغذية والمشروبات
أكتوبر 2022= 0.78
سبتمبر 2023= 0.60
التبغ=
أكتوبر 2022= 0.04
سبتمبر 2023= -0.10
الملابس والأحذية=
أكتوبر 2022= -3.73
سبتمبر 2023= -0.29
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى=
أكتوبر 2022= 7.79
سبتمبر 2023= 0.54
تأثيث وتجهيزات المنزل=
أكتوبر 2022= -3.09
سبتمبر 2023= -0.25
الصحة=
أكتوبر 2022= 0.03
سبتمبر 2023= 0.14
النقل=
أكتوبر 2022= -0.02
سبتمبر 2023= 0.11
الاتصالات=
أكتوبر 2022= -2.49
سبتمبر 2023= -0.14
الترفيه والثقافة=
أكتوبر 2022= 1.16
سبتمبر 2023= -0.60
التعليم=
أكتوبر 2022= 0.80
سبتمبر 2023= 0.95
المطاعم والفنادق=
أكتوبر 2022= 1.91
سبتمبر 2023= -0.21
السلع والخدمات الشخصية المتنوعة=
أكتوبر 2022= -0.94
سبتمبر 2023= -0.85

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