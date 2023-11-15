Thursday, 16 November 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيكلة واستحداث لجان بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة

11/15/2023 11:13:39 PM
(MENAFN- Al Watan) طشكّل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة هيكلته الإدارية الجديدة لمهام أعمال الفرع المستقبلية.
وتمثلت الهيكلة في تكليف نائبٍ لإدارة فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة و تكوين عدة لجان لمواصلة الفرع أعماله و تميزه في مختلف المهام وتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي بأنه تم تكليف عدد من الزملاء والزميلات ذوي الكفاءات المهنية والمسلّحة بالخبرات العالية و القدرات المتمكّنة والمؤهلة علميًا وعمليًا في لجان متعددة وهم:
- سعد بن إبراهيم المطرفي نائبًا لمدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة.
- خالد بن محمد الحسيني مشرفا على اللجنة الاستشارية والاستاذ عماد أبو علامة نائبًا.
- عبدالله بن أحمد الزهراني مشرفًا على لجنة الفعاليات والاستاذ محمد برناوي نائبًا.
- عبدالعزيز بن رداد الربيعي مشرفًا على لجنة التدريب والاستاذ ابراهيم جبريل نائبًا.
- علي بن هلال العميري مشرفًا على لجنة الشراكة المجتمعية والاستاذ عبدالله الدهاس نائبًا.
- حاتم بن عبدالله المسعودي مشرفًا على اللجنة الصحية والاستاذ حاتم بن سعد العميري نائبًا.
- طالب بن علي الذبياني مشرفا على اللجنة الثقافية و الاستاذ عبدالله بن محمد الذويبي نائبًا.
- حجب بن ردن العصيمي مشرفًا على لجنة الفروع والاستاذ سلمان بن سالم السلمي نائبًا.
- أحمد بن حمدان الجهني مشرفًا على اللجنة الإعلامية والاستاذ أحمد بن سعد الذبياني نائبًا.
- محمد بن إبراهيم الإحيوي مشرفًا على الإعلام الجديد بالفرع
- وعد بنت حسن مغربي مشرفًا على لجنة التطوع والاستاذة شريفة بنت عطية الزهراني نائبًا.
- محمد بن صديق العواجي ممثلًا لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

MENAFN15112023000089011017ID1107432858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث