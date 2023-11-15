هيكلة واستحداث لجان بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة

(MENAFN
- Al Watan) طشكّل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة هيكلته الإدارية الجديدة لمهام أعمال الفرع المستقبلية.
وتمثلت الهيكلة في تكليف نائبٍ لإدارة فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة و تكوين عدة لجان لمواصلة الفرع أعماله و تميزه في مختلف المهام وتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي بأنه تم تكليف عدد من الزملاء والزميلات ذوي الكفاءات المهنية والمسلّحة بالخبرات العالية و القدرات المتمكّنة والمؤهلة علميًا وعمليًا في لجان متعددة وهم:
- سعد بن إبراهيم المطرفي نائبًا لمدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة.
- خالد بن محمد الحسيني مشرفا على اللجنة الاستشارية والاستاذ عماد أبو علامة نائبًا.
- عبدالله بن أحمد الزهراني مشرفًا على لجنة الفعاليات والاستاذ محمد برناوي نائبًا.
- عبدالعزيز بن رداد الربيعي مشرفًا على لجنة التدريب والاستاذ ابراهيم جبريل نائبًا.
- علي بن هلال العميري مشرفًا على لجنة الشراكة المجتمعية والاستاذ عبدالله الدهاس نائبًا.
- حاتم بن عبدالله المسعودي مشرفًا على اللجنة الصحية والاستاذ حاتم بن سعد العميري نائبًا.
- طالب بن علي الذبياني مشرفا على اللجنة الثقافية و الاستاذ عبدالله بن محمد الذويبي نائبًا.
- حجب بن ردن العصيمي مشرفًا على لجنة الفروع والاستاذ سلمان بن سالم السلمي نائبًا.
- أحمد بن حمدان الجهني مشرفًا على اللجنة الإعلامية والاستاذ أحمد بن سعد الذبياني نائبًا.
- محمد بن إبراهيم الإحيوي مشرفًا على الإعلام الجديد بالفرع
- وعد بنت حسن مغربي مشرفًا على لجنة التطوع والاستاذة شريفة بنت عطية الزهراني نائبًا.
- محمد بن صديق العواجي ممثلًا لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
MENAFN15112023000089011017ID1107432858
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.