تراجع النشاط الاقتصادي التونسي بنسبة 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع النشاط الاقتصادي بتونس بنسبة 0.2 % خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر جهاز الإحصاء التونسي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن النمو السنوي للاقتصاد التونسي يتراجع، للمرة الرابعة على التوالي منذ الربع الثالث من العام الماضي.
وأضاف البيان أنه بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
أ ش أ
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