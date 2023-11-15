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تراجع النشاط الاقتصادي التونسي بنسبة 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي

11/15/2023 11:13:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع النشاط الاقتصادي بتونس بنسبة 0.2 % خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر جهاز الإحصاء التونسي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن النمو السنوي للاقتصاد التونسي يتراجع، للمرة الرابعة على التوالي منذ الربع الثالث من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

أ ش أ


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