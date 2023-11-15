مدبولى يتابع جهود توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ

MENAFN - Al-Borsa News) تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم الأربعاء جهود وزارة التعاون الدولي، بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية برنامج“نوفي”.

وسلّطت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط – خلال اجتماع رئيس الوزراء معها، بحضور عدد من مسئولي الوزارة – الضوء على عدد من محاور العمل في برنامج“نوفي”، بدءا من إطلاق هذه المنصة الوطنية، إلى جانب حلول التمويل المبتكر ودعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الحديث عن مخرجات مؤتمر الأطراف COP27 للتغير المناخي والتحالفات الدولية، فضلا عن تناولها لمحور الارتباط بين القطاعات المختلفة التي يعمل البرنامج في إطارها، وكذلك الإطار الزمني المخطط للبرنامج، والانجازات التي تحققت لكل محور من محاور هذا البرنامج.

وفي هذا الإطار، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أبرز ملامح البرنامج الذي يتناول محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وحلول التمويل المبتكر والإطار العام للجهود ذات الصلة، من خلال منصة المنح لدعم مشروعات البرنامج، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، وتعظيم الشراكات.

كما استعرضت الوزيرة، أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج“نُوَفِّي”، خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27، كما تناولت محور الطاقة والتمويلات الموجهة لهذا المحور، وكذا طلبات التمويل له في إطار البرنامج، كما تطرقت الوزيرة لمحور الغذاء ومناقشات التأهيل الفني لمشروعاته، والتعهدات المقدمة لمشروعات هذا المحور المهم، فضلا عن التعهدات المقدمة لمحور المياه والنقل المستدام.

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