مدبولى يتابع جهود توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم الأربعاء جهود وزارة التعاون الدولي، بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية برنامج“نوفي”.
وسلّطت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط – خلال اجتماع رئيس الوزراء معها، بحضور عدد من مسئولي الوزارة – الضوء على عدد من محاور العمل في برنامج“نوفي”، بدءا من إطلاق هذه المنصة الوطنية، إلى جانب حلول التمويل المبتكر ودعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الحديث عن مخرجات مؤتمر الأطراف COP27 للتغير المناخي والتحالفات الدولية، فضلا عن تناولها لمحور الارتباط بين القطاعات المختلفة التي يعمل البرنامج في إطارها، وكذلك الإطار الزمني المخطط للبرنامج، والانجازات التي تحققت لكل محور من محاور هذا البرنامج.
وفي هذا الإطار، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أبرز ملامح البرنامج الذي يتناول محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وحلول التمويل المبتكر والإطار العام للجهود ذات الصلة، من خلال منصة المنح لدعم مشروعات البرنامج، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، وتعظيم الشراكات.
كما استعرضت الوزيرة، أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج“نُوَفِّي”، خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27، كما تناولت محور الطاقة والتمويلات الموجهة لهذا المحور، وكذا طلبات التمويل له في إطار البرنامج، كما تطرقت الوزيرة لمحور الغذاء ومناقشات التأهيل الفني لمشروعاته، والتعهدات المقدمة لمشروعات هذا المحور المهم، فضلا عن التعهدات المقدمة لمحور المياه والنقل المستدام.
أ ش أ
MENAFN16112023000202011048ID1107432855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.