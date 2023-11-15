‏أفريكسم بنك: مصر الرابح الأكبر من تنظيم IATF2023 بصفقات 12 مليار دولار‏

MENAFN - Al-Borsa News) أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسم بنك” إن مصر حققت المستهدف لها من الصفقات الاستثمارية والتجارية، والتي كان قد قدرها البنك ليستحوذ عليها المستثمرون المصريون قبل انعقاد معرض التجارة البينية الإفريقية الثالث بالقاهرة IATF2023، بقيمة تصل تقريبا إلى 12 مليار دولار، سواء كانت اتفاقيات وصفقات تجارية موقعة أم فرص تمويلية تبرم لاحقا.

وذكر الزغبي – في تصريحات صحفية عقب اختتام المعرض اليوم – أن البنك وقع تمويلا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لعدد من الشركات العقارية المصرية هي كل من: مجموعة“حسن علام” وشركة“سامكريت”، و”المقاولون العرب” و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”السويدي”؛ ومن ضمنها اتفاق لإنشاء طريق في دولة الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المعرض يستهدف جانبين؛ الأول هو إبرام الاتفاقيات، والثاني هو التفاوض حول اتفاقيات بصورة مبدئية لتنفيذها لاحقا.

وأضاف أن هناك تفاهمات جرت مع شركات مصرية بشأن مشروعات إنشائية مختلفة في الدول الإفريقية تتمثل في الطرق والسدود والمناطق الصناعية ومحطات المياه، وذلك خلال انعقاد المعرض، مشيرا إلى أن محفظة تعاون البنك مع مصر منذ بدء عملياته معها تبلغ ٢٨ مليار دولار.

وأضاف“كنا جاهزين ببعض الصفقات بالفعل لتنفيذها خلال المعرض، وأنتج التفاعل في المؤتمر مزيدا منها” ، مشيرا إلى أن مصر هي الرابح الأكبر، والدولة الأكثر فوزا بالصفقات التجارية والاستثمارية نتيجة تنظيم هذا المعرض بها، وإن الشركات المصرية حظيت بفرص وتعاقدات مبدئية لتنفيذها خلال العامين المقبلين.

وكان الزغبي قد أوضح – في تصريحات سابقة على المؤتمر – أن مصر حققت 10 مليارات دولار من الصفقات التجارية خلال النسختين الأولى والثانية من معرض التجارة البينية الأفريقية، حيث أبرمت صفقات بقيمة 4 مليارات دولار في النسخة الأولى بالقاهرة عام 2018 وصفقات بقيمة 6 مليارات دولار في ديربان بجنوب إفريقيا خلال النسخة الثانية عام 2021؛ قائلا“نسعى لمضاعفة نصيب مصر من الصفقات التجارية خلال الدورة الثالثة بمصر قياسا إلى ما تحقق لها في الانعقاد الأخير للمعرض عام 2021”

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