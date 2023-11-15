مذكرة تعاون بين إيسيسكو وفاو في مجال التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة“إيسيسكو” ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“فاو”، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير التطبيقات التكنولوجية والجوانب الثقافية والتراثية المرتبطة بتنمية الأنشطة المتعلقة بالزراعة والغابات وصيد الأسماك في الدول الأعضاء بالمنظمتين.

وحضر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، التوقيع الذي جرى اليوم بمقر الإيسيسكو في الرباط، حيث وقع مذكرة التفاهم أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالإيسيسكو، والدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام في“فاو” والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والإدارات والخبراء في الإيسيسكو، ووفد منظمة“فاو”.

واكد المالك – لوفد الفاو، برئاسة الدكتور الواعر – حرص الإيسيسكو على توسيع نطاق التعاون مع الفاو، مشيرا إلى أن البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها، في إطار مذكرة التفاهم، بما تتضمنه من رؤى مبتكرة، ستمثل دفعة قوية للمنظمتين في سبيل تحقيق نهضة بمجال الأمن الغذائي وتطوير الزراعة والحفاظ على البيئة وحوكمة إدارة الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.

من جانبه، نوه“الواعر”، بما تقوم به الإيسيسكو من جهود لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وعبر عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن مجالات العمل المشتركة بين الإيسيسكو و”فاو” ستساهم في تعزيز قدرات الشباب والنساء، وتشكل فرصة لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم بين“إيسيسكو” و”فاو” التعاون في تبادل المعرفة والمعلومات والابتكار في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية والانتقال نحو النظم الغذائية المستدامة، وتشجيع توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، وتدريب الشباب والنساء على ريادة الأعمال في مجال الزراعة، وتعبئة الموارد لتعزيز الحفاظ على التراث الزراعي وتثمينه حول العالم.