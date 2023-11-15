مذكرة تعاون بين إيسيسكو وفاو في مجال التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة“إيسيسكو” ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“فاو”، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير التطبيقات التكنولوجية والجوانب الثقافية والتراثية المرتبطة بتنمية الأنشطة المتعلقة بالزراعة والغابات وصيد الأسماك في الدول الأعضاء بالمنظمتين.
وحضر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، التوقيع الذي جرى اليوم بمقر الإيسيسكو في الرباط، حيث وقع مذكرة التفاهم أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالإيسيسكو، والدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام في“فاو” والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والإدارات والخبراء في الإيسيسكو، ووفد منظمة“فاو”.
واكد المالك – لوفد الفاو، برئاسة الدكتور الواعر – حرص الإيسيسكو على توسيع نطاق التعاون مع الفاو، مشيرا إلى أن البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها، في إطار مذكرة التفاهم، بما تتضمنه من رؤى مبتكرة، ستمثل دفعة قوية للمنظمتين في سبيل تحقيق نهضة بمجال الأمن الغذائي وتطوير الزراعة والحفاظ على البيئة وحوكمة إدارة الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
من جانبه، نوه“الواعر”، بما تقوم به الإيسيسكو من جهود لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وعبر عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن مجالات العمل المشتركة بين الإيسيسكو و”فاو” ستساهم في تعزيز قدرات الشباب والنساء، وتشكل فرصة لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة.
وتتضمن بنود مذكرة التفاهم بين“إيسيسكو” و”فاو” التعاون في تبادل المعرفة والمعلومات والابتكار في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية والانتقال نحو النظم الغذائية المستدامة، وتشجيع توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، وتدريب الشباب والنساء على ريادة الأعمال في مجال الزراعة، وتعبئة الموارد لتعزيز الحفاظ على التراث الزراعي وتثمينه حول العالم.
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