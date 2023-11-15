باركليز يتلقى طلبات بقيمة 22 مليار دولار لشراء سنداته الخطرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت سندات الدرجة الأولى الإضافية لبنك“باركليز- Barclays” طلبات قوية من المستثمرين، في علامة جديدة على انتعاش السوق الذي اهتز في وقت سابق من هذا العام مع انهيار بنك“كريدي سويس- Credit Suisse”.
وعرض البنك البريطاني سندات من الدرجة الأولى الإضافية بقيمة 1.75 مليار دولار للبيع، وجميعها كانت ديونًا قابلة للاسترداد في يونيو 2030.
ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن الطلب على الطرح الأخير لسندات البنك كان كافيًا لتغطيته 12.5 مرة أو ما يعادل 22 مليار دولار.
ومكّن هذا المصرف من خفض العائد إلى 9.625% من نحو 10.5% خلال المناقشات حول السعر الأولي، مع توقع تسعير الصفقة في وقت لاحق الأربعاء.
في الأسبوع الماضي، باع بنك“يو بي إس- UBS” سندات من الدرجة الأولى الإضافية لجمع 3.5 مليار دولار، وتلقى طلبات تكفي لتغطية 36 مليار دولار من الديون.
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