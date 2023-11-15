باركليز يتلقى طلبات بقيمة 22 مليار دولار لشراء سنداته الخطرة

MENAFN - Al-Borsa News) جذبت سندات الدرجة الأولى الإضافية لبنك“باركليز- Barclays” طلبات قوية من المستثمرين، في علامة جديدة على انتعاش السوق الذي اهتز في وقت سابق من هذا العام مع انهيار بنك“كريدي سويس- Credit Suisse”.

وعرض البنك البريطاني سندات من الدرجة الأولى الإضافية بقيمة 1.75 مليار دولار للبيع، وجميعها كانت ديونًا قابلة للاسترداد في يونيو 2030.

ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن الطلب على الطرح الأخير لسندات البنك كان كافيًا لتغطيته 12.5 مرة أو ما يعادل 22 مليار دولار.

ومكّن هذا المصرف من خفض العائد إلى 9.625% من نحو 10.5% خلال المناقشات حول السعر الأولي، مع توقع تسعير الصفقة في وقت لاحق الأربعاء.

في الأسبوع الماضي، باع بنك“يو بي إس- UBS” سندات من الدرجة الأولى الإضافية لجمع 3.5 مليار دولار، وتلقى طلبات تكفي لتغطية 36 مليار دولار من الديون.

أرقام