فيتش تتوقع استمرار التحديات أمام القطاع المصرفي الأمريكي خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني أن تستمر بيئة التشغيل غير المواتية للبنوك الإقليمية في الولايات المتحدة حتى عام 2024، مع تأثير سلبي على الربحية، مشيرة إلى ضعف نمو القروض وصافي دخل الفوائد عبر أكبر 20 بنكا أمريكيا خلال الربع الثالث هذا العام.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الأربعاء، إن البنوك الأمريكية ستحتاج إلى الحفاظ على رأس المال، وتوفير مخصصات لتغطية الخسائر المتزايدة المتوقعة في عام 2024، نظرًا للتحديات أمام نمو الإيرادات، وسط بيئة أسعار الفائدة المقيدة، وارتفاع المتطلبات التنظيمية، وتراجع الجودة الائتمانية.
وأشار التقرير، إلى استقرار إجمالي الإيرادات في أكبر 20 بنكًا على أساس ربع سنوي، بينما زاد بنسبة 8% تقريبًا على أساس سنوي، بينما انخفض صافي هامش الفائدة للربع الثالث على التوالي في معظم المؤسسات، حيث شهدت البنوك الإقليمية انخفاضات كبيرة استجابة لارتفاع تكاليف التمويل.
وفي حين حققت أكبر البنوك، مثل“بنك أوف أمريكا”، و”جيه بي مورجان”، و”ويلز فارجو”، أداءً قويًا، مع نمو في صافي الدخل برقم مزدوج على أساس سنوي، أعلنت البنوك الصغيرة عن انخفاض الأرباح، مما يعكس ضعف الإيرادات وضغط الهوامش ونمو المخصصات وارتفاع النفقات.
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