فيتش تتوقع استمرار التحديات أمام القطاع المصرفي الأمريكي خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني أن تستمر بيئة التشغيل غير المواتية للبنوك الإقليمية في الولايات المتحدة حتى عام 2024، مع تأثير سلبي على الربحية، مشيرة إلى ضعف نمو القروض وصافي دخل الفوائد عبر أكبر 20 بنكا أمريكيا خلال الربع الثالث هذا العام.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الأربعاء، إن البنوك الأمريكية ستحتاج إلى الحفاظ على رأس المال، وتوفير مخصصات لتغطية الخسائر المتزايدة المتوقعة في عام 2024، نظرًا للتحديات أمام نمو الإيرادات، وسط بيئة أسعار الفائدة المقيدة، وارتفاع المتطلبات التنظيمية، وتراجع الجودة الائتمانية.

وأشار التقرير، إلى استقرار إجمالي الإيرادات في أكبر 20 بنكًا على أساس ربع سنوي، بينما زاد بنسبة 8% تقريبًا على أساس سنوي، بينما انخفض صافي هامش الفائدة للربع الثالث على التوالي في معظم المؤسسات، حيث شهدت البنوك الإقليمية انخفاضات كبيرة استجابة لارتفاع تكاليف التمويل.

وفي حين حققت أكبر البنوك، مثل“بنك أوف أمريكا”، و”جيه بي مورجان”، و”ويلز فارجو”، أداءً قويًا، مع نمو في صافي الدخل برقم مزدوج على أساس سنوي، أعلنت البنوك الصغيرة عن انخفاض الأرباح، مما يعكس ضعف الإيرادات وضغط الهوامش ونمو المخصصات وارتفاع النفقات.

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