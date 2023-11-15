بايدن: على واشنطن وبكين التأكد من عدم تحول المنافسة إلى صراع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
التقى الرئيس الأمريكي“جو بايدن” والرئيس الصيني“شي جين بينج” الأربعاء، في أول لقاء مباشر لهما منذ اجتماع جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر 2022.
وقال“بايدن”:“علينا أن نضمن أن المنافسة لا تتحول إلى صراع، حيث إن التحديات العالمية الحاسمة التي نواجهها، من تغير المناخ إلى مكافحة المخدرات إلى الذكاء الاصطناعي، تتطلب جهودنا المشتركة”.
وقال“شي” خلال كلمته:“بالنسبة لدولتين كبيرتين مثل الصين والولايات المتحدة، فإن إدارة ظهرهما لبعضهما البعض ليس خيارًا، لأن كوكب الأرض كبير بما يكفي لتحقيق النجاح لكلا البلدين”.
وتعد تلك هي رحلة“شي” الأولى إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017، عندما زار الرئيس الأمريكي آنذاك“دونالد ترامب” في فلوريدا.
يأتي اللقاء على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن الجهود المستمرة بين الولايات المتحدة والصين لزيادة الاتصالات رفيعة المستوى وسط التوترات الجيوسياسية.
أرقام
MENAFN16112023000202011048ID1107432850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.