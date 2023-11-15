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بايدن: على واشنطن وبكين التأكد من عدم تحول المنافسة إلى صراع

11/15/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) التقى الرئيس الأمريكي“جو بايدن” والرئيس الصيني“شي جين بينج” الأربعاء، في أول لقاء مباشر لهما منذ اجتماع جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر 2022.

وقال“بايدن”:“علينا أن نضمن أن المنافسة لا تتحول إلى صراع، حيث إن التحديات العالمية الحاسمة التي نواجهها، من تغير المناخ إلى مكافحة المخدرات إلى الذكاء الاصطناعي، تتطلب جهودنا المشتركة”.

وقال“شي” خلال كلمته:“بالنسبة لدولتين كبيرتين مثل الصين والولايات المتحدة، فإن إدارة ظهرهما لبعضهما البعض ليس خيارًا، لأن كوكب الأرض كبير بما يكفي لتحقيق النجاح لكلا البلدين”.

وتعد تلك هي رحلة“شي” الأولى إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017، عندما زار الرئيس الأمريكي آنذاك“دونالد ترامب” في فلوريدا.

يأتي اللقاء على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن الجهود المستمرة بين الولايات المتحدة والصين لزيادة الاتصالات رفيعة المستوى وسط التوترات الجيوسياسية.

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