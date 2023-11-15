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صندوق النقد الدولي العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تحل محل الكاش

11/15/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تحل محل الكاش، ولكن اعتمادها قد يستغرق بعض الوقت.
وأوضحت جورجييفا في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية: يمكن أن توفر العملات الرقمية المرونة في الاقتصادات الأكثر تقدما، ويمكنها تحسين الشمول المالي.وأضافت في تصريحات نقلتها «سي.إن.بي.سي» قائلة: ستوفر العملات الرقمية للبنوك المركزية بديلا آمنا للكاش كما أنها بديل منخفض التكلفة.
جدير بالذكر أن العملات الرقمية للبنوك المركزية هي الصورة الرقمية من العملات الورقية للدول، وينظمها البنك المركزي، ومدعومة بتكنولوجيا البلوك تشين.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية للبنوك المركزية غير مسبوق، إذ إن أكثر من 100 دولة أو ما يقرب من 60% من دول العالم تستكشف تلك العملات.

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