صندوق النقد الدولي العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تحل محل الكاش

(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تحل محل الكاش، ولكن اعتمادها قد يستغرق بعض الوقت.
وأوضحت جورجييفا في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية: يمكن أن توفر العملات الرقمية المرونة في الاقتصادات الأكثر تقدما، ويمكنها تحسين الشمول المالي.وأضافت في تصريحات نقلتها «سي.إن.بي.سي» قائلة: ستوفر العملات الرقمية للبنوك المركزية بديلا آمنا للكاش كما أنها بديل منخفض التكلفة.
جدير بالذكر أن العملات الرقمية للبنوك المركزية هي الصورة الرقمية من العملات الورقية للدول، وينظمها البنك المركزي، ومدعومة بتكنولوجيا البلوك تشين.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية للبنوك المركزية غير مسبوق، إذ إن أكثر من 100 دولة أو ما يقرب من 60% من دول العالم تستكشف تلك العملات.
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