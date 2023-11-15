الشركة الأم لـ تيك توك تتصدر قائمة أكبر الشركات الناشئة في العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) تصدرت الصينية «بايت دانس» ـ وهي الشركة الأم لتطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك» ـ قائمة الشركات الناشئة الأعلى قيمة في العالم، إذ يبلغ تقييمها 225 مليار دولار وذلك بناء على قائمة «سي بي إنسايتس» لأكبر شركات اليونيكورن ـ أي الشركات الناشئة التي لا يقل تقييمها عن مليار دولار ـ وذلك اعتبارا من أكتوبر 2023.
وهيمنت الشركات الصينية والأميركية على المراكز العشرة الأولى بالقائمة ولم تظهر سوى شركة أسترالية واحدة فقط وهي «كانفا» للبرمجيات. وجاءت الشركة الصينية لبيع الملابس بالتجزئة «شي إن»، والتي حققت انتشارا سريعا في الآونة الأخيرة، في المركز الثالث، بتقييم 66 مليار دولار.
وأشار التصنيف إلى أن هناك أكثر من 1200 شركة ناشئة يمكن وصفها بـ «يونيكورن» في العالم اعتبارا من أكتوبر، وهناك 40 شركة تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أو أكثر.
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