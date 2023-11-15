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الشركة الأم لـ تيك توك تتصدر قائمة أكبر الشركات الناشئة في العالم

11/15/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت الصينية «بايت دانس» ـ وهي الشركة الأم لتطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك» ـ قائمة الشركات الناشئة الأعلى قيمة في العالم، إذ يبلغ تقييمها 225 مليار دولار وذلك بناء على قائمة «سي بي إنسايتس» لأكبر شركات اليونيكورن ـ أي الشركات الناشئة التي لا يقل تقييمها عن مليار دولار ـ وذلك اعتبارا من أكتوبر 2023.
وهيمنت الشركات الصينية والأميركية على المراكز العشرة الأولى بالقائمة ولم تظهر سوى شركة أسترالية واحدة فقط وهي «كانفا» للبرمجيات. وجاءت الشركة الصينية لبيع الملابس بالتجزئة «شي إن»، والتي حققت انتشارا سريعا في الآونة الأخيرة، في المركز الثالث، بتقييم 66 مليار دولار.
وأشار التصنيف إلى أن هناك أكثر من 1200 شركة ناشئة يمكن وصفها بـ «يونيكورن» في العالم اعتبارا من أكتوبر، وهناك 40 شركة تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أو أكثر.

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