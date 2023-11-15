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ارتفاع أسعار العملات المشفرة بعد تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي

11/15/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء عقب صدور تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بشأن مستقبل العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية.
وزاد سعر البيتكوين بنسبة 2.44% إلى 36202 دولار في تمام الساعة 2:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 1.43% إلى 2010.50 دولار، وصعدت الريبل بنسبة 2% إلى 63.97 سنتا.
وقالت جورجييفا، في كلمة خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية اليوم، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكنها استبدال النقود المادية، خاصة في الاقتصاديات التي ترتفع فيها تكلفة عمليات تخصيص الكاش، فضلا عن قدرتها على تعزيز مرونة الاقتصاديات الأكثر تقدما.
على صعيد آخر، أعلنت منصة «دابر لابس» المتخصصة في أعمال الـ «الميتافيرس» و«بلوك تشين» في بيان أمس، عقد شراكة مع «ديزني» لإنشاء منصة باسم «ديزني بيناكل» لترميز الشخصيات الكرتونية الكلاسيكية، وشخصيات «بيكسار»، وعالم «ستار وورز»، وتحويلها إلى رموز غير قابلة للاستبدال.

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