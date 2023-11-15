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كامكو إنفست أسعار النفط ستنهي 2023 بمتوسط 90 دولارا للبرميل

11/15/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن أسعار النفط انتعشت بوتيرة قوية هذا الأسبوع بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يوليو 2023 بعد صدور عدد من التقارير التي سلطت الضوء على انتعاش الطلب على المدى القريب إلى جانب استمرار شح الامدادات.
وجاءت تلك المكاسب بعد أن أظهرت التقارير الشهرية الصادرة عن كل من «أوپيك» ووكالة الطاقة الدولية أن مخاوف الطلب خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت مبالغا فيها مما أدى إلى تراجع الأسعار، كما ساهم في تعزيز الأسعار استمرار الأوپيك وحلفائها خفض حصص الإنتاج، حيث أكدت السعودية وروسيا استمرار سياسات خفض الانتاج حتى نهاية العام الحالي، هذا إلى جانب دعوات العراق لفرض تخفيضات إضافية.
وأدت الشكوك المتعلقة بنمو الإنتاج الأميركي وكذلك وصول الطلب على السفر إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة والتحقيق الذي أجرته وزارة الخزانة الأميركية في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع الأسعار.
ووصلت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بمنتصف الأسبوع الماضي بعد تلاشي المخاوف المتعلقة باضطرابات الطلب الناجمة عن الحرب في غزة، في الوقت الذي استمر فيه تزايد إنتاج النفط الأميركي.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل في 8 نوفمبر 2023 ووصلت إلى 79.54 دولارا للبرميل، إلا انها أظهرت نموا متواصلا على مدار جلسات التداول الأربع التالية، فيما يعد أطول سلسلة من الأداء الإيجابي المستمر خلال شهرين، إلا أن الأسعار عاودت الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع الماضي وانخفضت بنحو 14.5% من مستويات القمة بنهاية سبتمبر 2023.
وتراجعت أسعار كل خامات النفط تقريبا خلال شهر أكتوبر 2023، إذ انخفض متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 3% ليصل إلى 91.12 دولارا للبرميل، كما انخفض متوسط سعر سلة الأوپيك المرجعية وسعر خام التصدير الكويتي بنسبة 3% ليصلا إلى 91.78 دولارا للبرميل و92.85 دولارا للبرميل، على التوالي، وشهدت تقديرات الاجماع لتوقعات سعر مزيج خام برنت ارتفاعا هائلا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي.
ومن المتوقع الآن أن تصل الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل بنهاية الربع الرابع من العام 2023 مقابل 86.5 دولارا للبرميل المتوقعة الشهر الماضي لهذا الربع، كما تم رفع التوقعات للربعين القادمين، وفقا لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».
الطلب العالمي
وعلى صعيد الطلب العالمي على النفط، فقد تم رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2023 هامشيا وفقا للتقرير الشهري الأخير الصادر عن الأوپيك. ومن المتوقع أن ينمو الطلب الآن بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا مقابل 2.4 مليون برميل يوميا المتوقعة الشهر الماضي، ليصل إلى 102.1 مليون برميل يوميا.
ويعكس التعديل التصاعدي ارتفاع الطلب المتوقع من قبل الصين خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2023، والذي يقابله خفض تقديرات الطلب للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من العام 2023.
كما تمت مراجعة بيانات الطلب للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام، إلا ان ذلك قابله مراجعة التوقعات على المستوى الإقليمي. وفيما يتعلق بفئات المنتجات، من المتوقع أن يرتفع الطلب على وقود الطائرات خلال الأسابيع المقبلة بعد أن شهد اتجاهات ضعيفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».
ومن المتوقع أن يتم دعم نمو الطلب من خلال زيادة الطلب على وقود الطائرات في آسيا والذي من المتوقع أن يرتفع جزئيا ليعوض بذلك انخفاض الطلب من أوروبا الشرقية والغربية وأميركا الشمالية.
من جهة أخرى، ظلت تقديرات نمو الطلب على النفط في العام 2024 دون تغير يذكر مقارنة بالشهر السابق، إذ استقرت عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب 104.3 ملايين برميل يوميا.
كما يتوقع أن يظل الطلب على النفط في الولايات المتحدة مرتفعا على خلفية زيادة الاستهلاك الشخصي. ووفقا لمنظمة «أوپيك»، ظل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة منتعشا في حين من المتوقع أن تسهم بداية فصل الشتاء في تعزيز الطلب على وقود التدفئة.
ومن المتوقع أن يتأثر الطلب على النفط في أوروبا بانخفاض الطلب في ألمانيا بسبب الانخفاض الحاد للطلب على الديزل والنفثا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، ومن المتوقع أن يكون هذا الانخفاض هو الأكبر هذا العام لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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