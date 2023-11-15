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تريليونا دولار فاتورة فوائد الديون في العالم خلال 2023

11/15/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشير التوقعات إلى إنفاق الحكومات العالمية لنحو تريليوني دولار مدفوعات فوائد على ديونها هذا العام، بارتفاع أكثر من 10% عن عام 2022، وذلك وفقا لتحليلات أجرتها الشركة الاستشارية «تيل إنسايتس» على بيانات صندوق النقد الدولي، وتحليلات منفصلة من قبل وكالة «فيتش ريتنجز».
وترى «تيل إنسايتس» أن مدفوعات الفائدة قد تتجاوز 3 تريليونات دولار بحلول عام 2027، وذلك وفقا لما نقلته «وول ستريت جورنال» في تقرير، حيث يعود ذلك الارتفاع الى معدلات الفائدة المرتفعة والقياسية حول العالم، والتي جعلت تكلفة الاقتراض أعلى كثيرا، بعدما أمضت دول العالم العقد الماضي في الاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية للغاية وأسرفت في الاقتراض.
ويجعل ارتفاع تكاليف الفوائد الحكومات أمام خيارات صعبة لأن خدمة الدين تلتهم الكثير من الإيرادات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تضطر فيه بعض الدول لزيادة الإنفاق العسكري وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي، فضلا عن الاستجابة اللازمة للأحداث المناخية، وغيرها. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إنفاق الحكومة الفيدرالية صافي مدفوعات فوائد قياسية قدرها 659 مليار دولار في العام المالي الماضي، وهو ما يمثل 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى التي يشهدها الاقتصاد الأكبر في العالم منذ عام 1998.
وكانت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية للولايات المتحدة قد ارتفعت لأكثر من تريليون دولار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر، أي ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.
ووفقا لوكالة «بلومبيرغ» فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال التسعة عشر شهرا الماضية، حيث ساعد هذا الاتجاه في زيادة العائد على السندات الحكومية، ودفع وكالة «فيتش» إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن تمثل الولايات المتحدة ثلث إجمالي فوائد الديون الحكومية العالمية المدفوعة هذا العام، ولكنها ليست الوحيدة التي تعاني من مشكلة ارتفاع تكاليف الديون، إذ يعاني الاقتصاد الصيني أيضا من تراكم الديون التي تتحملها الحكومات المحلية ومطورو العقارات لدعم مشروعات البنية التحتية في البلاد.
كما أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن الدول المثقلة بالديون في أوروبا مثل إيطاليا، ولكن من المتوقع أن تتراجع مستويات الديون الإجمالية في السنوات المقبلة.
وبالطبع يزداد الأمر سوءا في الدول الأفقر حول العالم، على سبيل المثال، صرح محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليسيتيا كجانياجو في مقابلة أجريت معه خلال أكتوبر الماضي، بأن بلاده تنفق حاليا على سداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الصحة، قائلا: يبدو أن هذا الحال قد يكون قريبا مع الإنفاق على التعليم أيضا.

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