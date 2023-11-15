Thursday, 16 November 2023 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


800 مليون دولار لإنشاء مستودع وقود المطلاع

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2023، تحت عنوان: (رسميا.. «البترول الوطنية» تطرح مستودع المطلاع)، قالت مجلة ميد إن شركة البترول الوطنية الكويتية طرحت مناقصة مشروع لإنشاء مستودع وقود تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، مشيرة إلى أن طرح المناقصة تضمن تحديد يوم 13 فبراير 2024 موعدا نهائيا لتقديم العروض. وأضافت المجلة أن وثائق المناقصة وضعت في متناول ايدي المقاولين في 12 نوفمبر 2023، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر المقبل، ويعرف المشروع باسم مستودع المطلاع الجديد للوقود.
ومن المتوقع أن يشمل نطاق المشروع ما يلي: تطوير مرافق الضخ الجديدة في مصفاتي النفط بميناء الأحمدي وميناء الشعيبة، ومد خطوط الأنابيب عبر البلاد من مصافي ميناء الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.
تجدر الإشارة الى ان مجلة ميد كانت قد ذكرت في ديسمبر 2021 أن شركة وود غروب البريطانية كانت قد أكملت أعمال الهندسة والتصميمات الأولية المنقحة للمشروع والمتعلق بتطوير مستودع تسويق المنتجات النفطية في محافظة الجهراء بالكويت، والذي تعرض للتأخير فترة طويلة منذ ان تم الانتهاء من دراسات الجدوى في عام 2013.
وكانت الأعمال المذكورة أعلاه قد استكملت في الأصل في عام 2015 قبل أن تقرر شركة البترول الوطنية الكويتية ضرورة مراجعة التصميمات الأصلية.
وختمت مجلة ميد بالقول إنه قد تم تجديد مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت كجزء من مشروع الوقود النظيف بقيمة 16 مليار دولار، وفي سبتمبر 2021، قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتشغيل الوحدات النهائية من مشروع الوقود النظيف، الذي كان من شأنه دمج وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.
وبالتالي فقد ارتفعت الطاقة التكريرية إلى 454 ألف برميل يوميا و346 ألف برميل يوميا في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي على التوالي.

MENAFN15112023000130011022ID1107432806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث