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0 02 % إنفاق النفط على البحث والتطوير!

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
بلغ حجم إنفاق مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على البحث والتطوير نحو 9.3 ملايين دينار (ما يعادل 30 مليون دولار) خلال السنة المالية الماضية، أي ما يعادل 0.02% من إجمالي المصروفات الرأسمالية للقطاع النفطي، ويعد هذا الإنفاق منخفضا جدا مقارنة بالإنفاق الذي يتم في الشركات الخليجية على البحث والتطوير.
ووفق بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، فإن إنفاق شركة أرامكو السعودية على البحث التطوير بلغ أكثر من مليار دولار، أي 110 أضعاف ما تنفقه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وذكرت أن مؤسسة البترول الكويتية لم تقم حتى تاريخه بإنشاء مركز متخصص للأبحاث في الصناعات النفطية، على الرغم من اعتماد مجلس إدارة المؤسسة في 27 مايو 2010 خطة إنشاء مركز لأبحاث البترول والبتروكيماويات، ورصدت البيانات أعداد مراكز الأبحاث في الشركات النفطية الخليجية والذي جاء كالتالي: أرامكو بواقع 12 مركزا، أنوك لديها 3 مراكز أبحاث وقطر للطاقة لديها مركزين وشركة OQ العمانية لديها مركز.
من جهة أخرى، ذكرت أن القطاع النفطي يعانى من محدودية الشراكات العالمية ما أثر سلبا على معرفة وخبرات العاملين في القطاع، إذ تعتبر الشركات العالمية جسرا رئيسيا لنقل المعرفة والخبرات التكنولوجية الحديثة للشركـــات النفطية المحلية، ووسيلة مهمة لرفـــع كفـــاءة العالمين في هذه الشركات والتعــــرف على أحدث الطرق والآليــــات في الصناعـــة النفطية وهو بلا شك سيـــؤدي إلى رفع كفاءة هؤلاء العاملين ويخفض كلفة التشغيل.
إلا ان مؤسسة البترول الكويتية، وبخلاف شركات النفط الخليجية، لم تقم بعقد اتفاقيات شراكة مع شركات النفط العالمية، وهو ما أثر سلبا على كفاءة الإنتاج لدى المؤسسة وشركاتها التابعة، حيث رصدت أن الكويت لم توقع سوى اتفاقية خدمات فنية استشارية مع كل من شركة شل وبي بي.
وقالت إن كل دول الخليج قامت وبالشراكة مع شركات عالمية بإنشاء مصافي تكرير مثل أرامكو قامت بإنشاء 4 مصافي تكرير بالشراكة مع شركات النفط العالمية (IOCs) وأدنوك قامت بإنشاء مصفاتين وقطر للطاقة لديها مصفاتان أيضا.

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