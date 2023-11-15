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كيبك تبدأ بإجراءات إعادة تشغيل مصفاة الزور

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أمس ان فريقها التشغيلي يعمل على استئناف العمليات تدريجيا بمصفاة الزور بعد توقف مفاجئ.
وذكرت الشركة، في منشور على موقع «إكس»، أنها تعكف على اتخاذ كل الإجراءات لإعادة تشغيل مصفاة الزور بشكل تدريجي بعد الانقطاع المفاجئ، متوقعة أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل نحو 10 أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة، وفقا لـ «رويترز».
وكانت الشركة قالت يوم الأحد الماضي، إن إمدادات الوقود والغاز في المصفاة تعرضت إلى «انقطاع مفاجئ» بسبب خلل في أحد صماماتها الرئيسية.

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