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الغرفة منح الأولوية للمنتج المحلي بالمناقصات يحقق الأمن السلعي

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2023 يوم الثلاثاء 14 الجاري، برئاسة أحمد سليمان القضيبي. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها مستهلة الاجتماع بالاطلاع على المقترحين اللذين قدما في مجلس الأمة بشأن تعديل المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون 74/2019 والتي تمنح أولوية سعرية للمنتج المحلي الذي تم إنتاجه داخل الكويت في المناقصات العامة للدولة.
ورأت اللجنة أن منح الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات العامة تعد آلية أساسية لتوطين صناعات كويتية قادرة على تغذية السوق المحلي وتحقيق الأمن السلعي، ودعت اللجنة إلى الاقتداء بالتجارب الحديثة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد.
كذلك تناولت اللجنة إيقاف إصدار سمات الدخول الخاصة بالتحاق بعائل. وبينت اللجنة أن القطاع الخاص يقدر القرارات المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب وضبط التركيبة السكانية، ولكن في الوقت ذاته ثمة عمالة ذات خبرات ومؤهلات عالية وتتقاضى أجورا مرتفعة، ومثل هذه العمالة تود أن تجلب من تعولهم إلى داخل الكويت جمعا لشمل الأسرة واستقرارا لها.
ثم تطرقت اللجنة إلى الاستراتيجية الصناعية للكويت حتى عام 2035، فأشادت اللجنة بالجهد المبذول من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي أعدت الاستراتيجية بإيعاز من قبل الهيئة العامة للصناعة. وألمحت اللجنة إلى أهمية سعي الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية والمبادرة إلى توحيد رؤى جميع الجهات تحت مظلة تنمية الصناعة الكويتية.
لجنة المشاريع الصغيرة ناقشت أبرز معوقات القطاع
عقدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة عمران حيات وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك صباح أمس في مبنى «الغرفة».
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي من شأنها تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، ومحاولة التغلب على المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم من جهة أخرى.
هذا، وقد أكدت اللجنة على أهمية تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعايير التي تتفق مع المفهوم العالمي، وكذلك تحديد الأولويات التي يجب تبنيها في الفترة المقبلة والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع في إطار الحفاظ على شروط المنافسة العادلة، وأيضا العمل على نشر ثقافة العمل الحر، والتوعية بأهميته ومكانته ومردوده على الاقتصاد الوطني.

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