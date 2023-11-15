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2 2 مليون دينار أرباح الكويتية للمنتزهات في 9 أشهر

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات عدوان العدواني، عن نتائج أعمال الشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أسفرت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 2.2 مليون دينار، بربحية 11.19 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح بمبلغ 2.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2022، وبربحية 11.8 فلسا للسهم.
وأضاف العدواني أن العائد على إجمالي الأصول بلغ 6.8% والعائد على حقوق المساهمين 7.3%، مشيرا إلى أن الشركة الكويتية للمنتزهات تقوم بالتوسع الجغرافي وتنويع استثماراتها وذلك لتعزيز جودة أصولها وتنمية حقوق المساهمين ما انعكس إيجابيا على نتائج الربع الثالث.

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