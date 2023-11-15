2 2 مليون دينار أرباح الكويتية للمنتزهات في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات عدوان العدواني، عن نتائج أعمال الشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أسفرت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 2.2 مليون دينار، بربحية 11.19 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح بمبلغ 2.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2022، وبربحية 11.8 فلسا للسهم.
وأضاف العدواني أن العائد على إجمالي الأصول بلغ 6.8% والعائد على حقوق المساهمين 7.3%، مشيرا إلى أن الشركة الكويتية للمنتزهات تقوم بالتوسع الجغرافي وتنويع استثماراتها وذلك لتعزيز جودة أصولها وتنمية حقوق المساهمين ما انعكس إيجابيا على نتائج الربع الثالث.
MENAFN15112023000130011022ID1107432802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.