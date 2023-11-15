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بيتك ينبه لخطورة التبرع إلى جهات مجهولة أو عبر روابط مزيفة

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا بيت التمويل الكويتي (بيتك) جمهور العملاء إلى اليقظة والحذر عند الرغبة في التبرع أو تقديم المساهمات المالية إلى ضحايا الكوارث من خلال المواقع الإلكترونية، محذرا من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني ظهرت مؤخرا، تستخدم مواقع وهمية للسطو على أموال التبرعات، مما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من أمان وسلامة وحقيقة الموقع الإلكتروني الذي يتم التبرع من خلاله.
وأوضح البنك أنه على العملاء التأكد من صحة هذه الروابط والمواقع من خلال الاتصال بالهيئة أو الجهة التي تتلقى التبرعات، ومن المستحسن أن يكون التبرع ضمن حملة معلنة وعبر مواقع معروفة ومؤمنة ولجهات مرخص لها بتلقي التبرعات وليس عبر روابط مزيفة.
وأشار «بيتك» في بيان صحافي ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، إلى أن المحتالين لا يتوقفون عن استحداث وسائل جديدة لإلحاق الأذى بمن يقعون في شراكهم، مستغلين التطور التقني الكبير في وسائل الدفع والأهمية المتزايدة للهواتف الذكية وشبكة الإنترنت، وتوجه الملايين لإنجاز معاملاتهم وتعاملاتهم اليومية عبر وسائل التقنية الحديثة، مما يدفع المحتالين إلى استدراج العملاء والحصول على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، بطرق ووسائل عديدة.
ولفت البيان إلى أن بعض عصابات الاحتيال تستغل الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية وأوقات الحروب والأحداث السياسية، فتقوم بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعو للتبرع عبر تحويلات بنكية أو زيارة مواقع لجهات تتلقى التبرعات، وتستطيع من خلالها الاستيلاء على أموال المتبرعين دون وازع أخلاقي أو إنساني.
وأشار إلى أن بعض المحتالين ربما يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة عمليات الشراء عبر الإنترنت والأنماط التي تشير إلى خصائص العميل الذي يطمحون إلى سلب أمواله واختراق خصوصيته، وهنا تنجح عمليات الاحتيال لأنها تبدو حقيقية وموائمة لاهتمامات الشخص وممارساته، حيث انتشرت حيل مستحدثة مثل الطرود البريدية غير الحقيقية، والفوز بجوائز وهمية والاستثمار مع شركات غير موجودة على ارض الواقع، وحيلة الشخص المهم، بالإضافة إلى استغلال المناسبات والكوارث والأحداث في جمع تبرعات لاتصل لمستحقيها.
وأوضح البيان ان الاحتيال اصبح عمليا يستهدف كل المستويات والأعمار، بأشكال مختلفة، يمكن أن تكون عرضا مغريا جدا لا يكون صحيحا، أوتحذيرا من مصرفك حول مشكلة في حسابك، أو حتى دعوة صداقة على الإنترنت، أو اتصالا هاتفيا للمساعدة، ويستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة، أو المنتجات والخدمات الجديدة والمناسبات الكبرى، لاختلاق قصص تسلب الشخص أمواله ومعلوماته.

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