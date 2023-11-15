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برقان يطلق باقة Elite الجديدة لعملائه المتميزين ويجدد بريميير

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى التجربة المصرفية المخصصة لعملائه ذوي الدخل المرتفع، أعلن بنك برقان إطلاق باقة «Elite» الجديدة لشريحة عملائه المتميزين، والتي توفر لهم مجموعة واسعة من أقوى المزايا والخدمات المصرفية الأكثر ابتكارا وتطورا وفخامة.
وأعلن البنك عن تجديد باقة «بريميير» وتعزيزها بمزايا مخصصة، لتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات السوق ومواكبة لتطلعات العملاء المتنوعة، وتحقيقا لأعلى مستويات الرضى لديهم، وقد تم تخصيص باقة «Elite» للعملاء المتميزين، لتقدم لهم مجموعة من المزايا الحصرية بما في ذلك مدير الحساب الشخصي، خدمة الأولوية بكافة فروع البنك وعند الاتصال بخدمة العملاء.
وعلاوة على ذلك، توفر هذه الباقة لعملائها بطاقة VISA Signature الائتمانية والسحب الآلي، ذات التصميم الأنيق والمتميز، بما يعكس المستوى الرفيع للخدمة المقدمة لهذه الشريحة من العملاء، كما أن البنك يفتخر بتوفير بطاقة VISA Signature الائتمانية لعملاء الباقة مجانا مدى الحياة.
وإلى جانب ذلك، يمكنهم طلب الحصول على ميزة الخدمات المصرفية للعائلة، والتي تضمن لهم الانتقال إلى تجربة استثنائية لكافة أفراد العائلة. وإضافة إلى مجموعة المزايا الحصرية، تقدم هذه الباقة الفريدة من نوعها خدمات متنوعة ترتقي بمفهوم الرفاهية اليومية، مثل خدمات كونسيرج، وإيقاف السيارات، والدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات وغيرها الكثير من الخدمات ذات القيمة المضافة.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان ناصر القيسي: «هذه الخطوة الجديدة في مسيرتنا المصرفية تعكس التزامنا بتقديم أرقى أنواع الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء على اختلاف أساليب حياتهم واحتياجاتهم. وانطلاقا من شعارنا المؤسسي (أنت دافعنا)، نواصل سعينا الدائم إلى دراسة السوق وفهم احتياجات العملاء المتزايدة والعمل على تلبيتها». وأضاف أن إطلاق باقة Elite للعملاء ذوي الدخل المرتفع يتيح لهم التمتع بتجربة أكثر تميزا للخدمات المصرفية المخصصة والمصممة لمتطلبات هذه الفئة بالتحديد».
وفي تعقيبها على هذه الخطوة المتقدمة، قالت المديرة التنفيذية للمنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان لولوة الخترش: «تسهم الخدمات المصرفية في وصول كافة العملاء إلى أهدافهم وتطلعاتهم بسرعة وبسهولة. لذا يركز بنك برقان على دور تلك الخدمات في الارتقاء بأسلوب حياة عملائه وتوفير تجربة مميزة لهم عبر مجموعة شاملة من المنتجات والحلول التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنامية. ومن هذا المنطلق، تقدم باقة Elite للعملاء عددا من المزايا الرائعة التي تتجاوز الخدمات المصرفية والمالية العادية، وتمتد لتجعل تجاربهم اليومية أكثر سهولة وراحة».
من جهة ثانية، جدد بنك برقان باقة «بريميير» بشكل كامل، من أجل توفير مجموعة جديدة من المزايا، بما في ذلك بطاقة «فيزا Platinum»، إضافة إلى خدمات كونسيرج التي يقدمها البنك، إلى جانب مزايا وخدمات حصرية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يسعى بشكل مستمر إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات عملائه المتزايدة، وتنتقل بتجربتهم المصرفية إلى مستويات أكثر راحة ومتعة. كما كان البنك قد طرح في السابق العديد من الحسابات المميزة، ومنها حساب الراتب وحساب كنز.

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