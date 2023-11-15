الخليج للكابلات تقفز بأرباحها 60% إلى 18 3 مليون دينار في 9 أشهر

بدر الخرافي: نمو الأرباح نتيجة ما تقوم به «كابلات» من توسعات تشغيلية كبيرة محلياً وإقليمياً

أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (كابلات) عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث حققت نموا في أرباحها بلغ 60.12% لتبلغ 18.29 مليون دينار، بما يعادل 88 فلسا ربحية للسهم الواحد حتى 30 سبتمبر 2023، وذلك مقارنة مع أرباح بلغت 11.42 مليون دينار بواقع 55 فلسا للسهم للفترة المقابلة من عام 2022.وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 224.4 مليون دينار بزيادة 3.35% عن الفترة المقابلة، وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية تقدر بـ 95.4 مليون دينار، بنمو يبلغ 16.6%، وذلك مقارنة بما حققته خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.وتعقيبا على نتائج الشركة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية م.بدر ناصر الخرافي أن نمو أرباح الشركة جاء في ظل ما تقوم به «كابلات» من توسعات تشغيلية كبيرة محليا وإقليما.وقال الخرافي في سياق تصريحاته إن متانة وضع الشركة واستقرار مركزها المالي لهما الأثر الأكبر في دعم أدائها الدوري والسنوي.وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تقوم على اقتناص الفرص ذات العوائد المتنامية والتوسع وفقا لقراءة دقيقة للأسواق مع مراعاة التطورات الإقليمية والعالمية.وأوضح الخرافي أن التوسع المدروس وما لدى الشركة من عقود ومشروعات تشغيلية يضمن لها عوائد مجزية، منوها إلى أن الفريق الاستثماري لدى الشركة يعمل على استغلال إمكاناتها المالية وفقا للخطط المقررة دون الدخول في مخاطر غير محسوبة.وتابع أن قدرات الشركة وأصولها التشغيلية تؤهلها للريادة في مجالاتها المتنوعة، متوقعا مواصلة تحقيق الإنجازات ومن ثم تعزيز حقوق المساهمين في المستقبل بما يلبي الطموح.