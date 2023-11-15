Thursday, 16 November 2023 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجاري أحد رعاة سباق سيارات يارس

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن مشاركته في رعاية سباق سيارات يارس القادم - الجولة الأولى - كأحد الرعاة، وذلك بالتعاون مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، حيث إنه من المقرر أن يبدأ السباق من 16 حتى 18 نوفمبر الجاري في مدينة الكويت لرياضة السيارات، تليها سباقات خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، حيث سيكون السباق النهائي في شهر مارس من العام المقبل 2024.
وكانت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده قد أعلنت عن انطلاق كأس (Toyota Gazoo Racing Yaris) مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة سافكس سبورتس في مبادرة فريدة من نوعها مع مشاركة البنك التجاري الكويتي كراع رسمي لهذه المسابقة.
وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: «من دواعي سرورنا المشاركة في مسابقة كأس (Toyota Gazoo Racing Yaris)، والتي تعد من أبرز الفعاليات المقامة حاليا في الكويت، والتي تم تنسيقها تشجيعا للمواهب الكويتية المميزة في مجال سباق السيارات ولعشاق الإثارة والسباقات».
وبينت أن مشاركة «التجاري» في رعاية مثل هذه الفعاليات المتميزة تأتي من منطلق اهتمامه بفئة الشباب الموهوب في الكويت ودعمه للتميز المستمر في شتى المجالات والهوايات، خاصة سباقات السيارات التي تستقطب اهتمام فئات متعددة من المجتمع الكويتي.

MENAFN15112023000130011022ID1107432798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث