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الحمد Stc دورها رئيسي بدعم الشركات رقميا

11/15/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، في قمة جريدة الجريدة الثانية، تحت عنوان «تقنية الأموال»، حيث تأتي مشاركة stc في إحدى حلقات النقاش تماشيا مع دور الشركة في ريادة تمكين التحول الرقمي في مجال الاتصالات وتوفير الحلول المبتكرة محليا وإقليميا.
وفي إطار المناقشات والجلسات الحوارية، شارك مشاري الحمد الرئيس التنفيذي لشركة البوابة الإلكترونية القابضة (البوابة الإلكترونية) إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة stc، في حلقة نقاش بعنوان «مميزات بنوك المستقبل».
وتحدث الحمد إلى جانب زملائه عن دور الاتصالات في دعم المميزات الرقمية للبنوك ومتطلبات التكنولوجيا المالية المتطورة من خلال العديد من الحلول المبتكرة. هذا، وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن دمجها في نماذج الأعمال المختلفة لدعم العصر الرقمي المتسارع.
وشدد الحمد على الأسباب المختلفة التي أدت إلى زيادة معدلات اعتماد المستخدمين والعملاء الأفراد والشركات على حد سواء على الخدمات الإلكترونية، وتطرق إلى تأثير وباء كوفيد في إطلاق مسيرة التحول الرقمي للعديد من المؤسسات عبر مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مثل هذه الأحداث وغيرها، تظهر أهمية المميزات الرقمية التي يمكن أن تسهل استخدام الخدمات للعملاء، خاصة من خلال التنفيذ السليم، كما سلط الحمد الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه stc والشركات التابعة لها في السوق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوفير مجموعة من الحلول المتكاملة التي يمكن أن تساعد الشركات في تحقيق أهدافها وتبسيط عملياتها وتعزيز رحلتها الرقمية.
هذا، وقد حضر القمة عدد من الإدارة التنفيذية في stc، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc محمد النصف، والرئيس التنفيذي للقطاع المالي في stc خالد المعيوف، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين من مختلف المؤسسات المشاركة.
وتتوافق مشاركة stc في هذا الحدث مع رؤيتها لقيادة الابتكار الرقمي وتقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها والسوق الكويتي مع التأكيد على حرصنا على تشجيع وتطوير صناعة التكنولوجيا والابتكارات الرقمية ودعم مستقبل تقنية الأموال في الكويت.
وأشارت stc في بيان لها إلى أن المنصات المتخصصة، مثل قمة «تقنية الأموال» ضرورية لدفع مستقبل مشهد التكنولوجيا المالية في الكويت نظرا لأنه يمكن لقادة السوق والخبراء الاجتماع معا لمناقشة التطورات الرئيسية التي تحدث في الكويت وفي جميع أنحاء العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للمشاركين فرصة لمعرفة المزيد عن الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات الرائدة في الكويت في الصناعة المالية الرقمية.
جدير بالذكر، أن شركة البوابة الإلكترونية القابضة (e-portal) هي الذراع المتخصصة لـ stc في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى خدمات السحابة الإلكترونية، حيث تهدف إلى تقديم حلول الأعمال للقطاع المؤسسي في الكويت.
وتعد شركة البوابة الإلكترونية القابضة (e-portal) والشركات التابعة لها من أبرز الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، حيث تتمتع بمكانة مرموقة وقاعدة عملاء ذات قيمة مضافة من الشركات والمؤسسات في كل من القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء.

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