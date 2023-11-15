57 5 مليون دينار أرباح أجيليتي في 9 أشهر بنمو 39%



طارق سلطان: نتائج أعمالنا التشغيلية لاتزال إيجابية.. وتلك شهادة على إستراتيجية النمو العالمي التي تتبعها الشركة

سنواصل بحثنا الدؤوب عن فرص تمكننا من تعزيز الكفاءات والنمو بشكل أكبر.. لتعزيز وتعظيم القيمة للمساهمين تراجع الأسواق انعكس بنتائج قطاع الاستثمارات.. لكننا نتعامل مع استثماراتنا الإستراتيجية بمنظور طويل المدى



أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 57.5 مليون دينار، بزيادة نسبتها 39%، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 53.8%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 91.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وخلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، حققت الشركة أرباحا بقيمة 28 مليون دينار، بما يعادل 10.99 فلوس للسهم الواحد بزيادة نسبتها 123%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ونتيجة لإغلاق عقد تحوط للفائدة، سجلت الشركة ربحا غير متكرر في هذا الربع ساهم في نمو صافي الأرباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 28.1% لتصل إلى 58.7 مليون دينار، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.8% لتصل إلى 360.8 مليون دينار.

وتتمتع «أجيليتي» بميزانية عمومية جيدة وبأصول تبلغ قيمتها 3.7 مليارات دينار، وقد بلغ صافي الدين في 30 سبتمبر 2023 (دون احتساب التزامات عقود التأجير) 874.1 مليون دينار، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي المبلغ عنه 143.7 مليون دينار للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 بزيادة قدرها 213%.

نتائج تشغيلية إيجابية

وحول هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «لاتزال نتائج أعمالنا التشغيلية إيجابية، وتلك شهادة على استراتيجية النمو العالمي التي تتبعها الشركة، وكما هو الحال دائما، سنواصل بحثنا الدؤوب عن فرص تمكننا من تعزيز الكفاءات والنمو بشكل أكبر، من أجل تعزيز وتعظيم القيمة للمساهمين».

وأضاف سلطان قائلا: «فيما يتعلق بقطاع الاستثمارات لدينا، فقد شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعا خلال الربع الثالث من العام، ويمكننا أن نرى انعكاس ذلك على نتائجنا لهذا القطاع، مع العلم أننا في أجيليتي نتعامل مع استثماراتنا الإستراتيجية وفق منظور طويل المدى».

الكيانات الخاضعة للسيطرة

الكيانات الخاضعة لسيطرة أجيليتي، هي الشركات التابعة التي تمتلك الشركة حصة الأغلبية فيها وتديرها، والتي يتم توحيد أدائها والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر الخاص بأجيليتي.

وخلال الربع الثالث، بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركات التي تسيطر عليها أجيليتي 62 مليــــون دينار، حيث بلغت الإيرادات 360.8 مليون دينار، وبزيادة قدرها 40.8% و32%، على التوالي، مقارنة بالربــــع الثالث من عــــام 2022، هذا ويتم الإبلاغ عن أداء شركات أجيليتي الخاضعــــة للسيطرة وفقـــا لـ 3 مجموعــــات كما يلي:

خدمات الطيران

حققت شركة مينزيز للطيران إيرادات بلغت 175.2 مليون دينار وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 25.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 66% و50.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد استفادت مينزيز من التعافي بعد الوباء، حيث عادت رحلات الركاب من/إلى أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط لمستويات ما قبل الوباء، في حين تتعافى حركة المرور في جنوب شرق آسيا وأستراليا بشكل مطرد، ويظل الحجم في أفريقيا أقل من مستويات ما قبل كوفيد.

الخدمات اللوجستية للوقود

نمت الإيرادات الموحدة لشركة ترايستار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.5%. وقد كان أداء ترايستار خلال الربع الثالث مدفوعا بمجموعة خدماتها المتنوعة.

الشركات الأخرى الخاضعة للسيطرة

كمجموعة، أعلنت الشركات الأخرى الخاضعة لسيطرة أجيليتي عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 18.8 مليون دينار وإيرادات قدرها 101.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 30.4% و21%، على التوالي، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

الشركات التابعة الرئيسية

أجيليتي للمجمعــات اللوجستية (ALP)، سجلت الشركة نموا في إيرادات الربع الثالث بنسبة 7%. تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية متابعة استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال زيادة وتحسين مخزونها الحالي من الأراضي وتطوير مشاريع جديدة.

ومن جانبها، أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن زيادة بنسبة 1.4% في إيرادات الربع الثالث. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات، نظرا لزيادة حركة الركاب.

وتتوقع يوباك أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2023. كما أن يوباك مستثمر مشارك في مشروع الريم مول في جزيرة الريم في أبوظبي والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار أميركي، والذي تم افتتاحه للجمهور في فبراير 2023.

وحتى الآن، هناك حوالي 143 وحدة مستأجرة من المركز التجاري وتمارس أعمالها التجارية، كما أن ما يقرب من 71% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA)، قد تم تأجيرها أو محجوزة وفي المراحل النهائية لإتمام التأجير. ويعد ريم مول أول نظام متكامل للبيع بالتجزئة متعدد القنوات في المنطقة يتمتع بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجيستية، حيث إنه يجمع كافة خدمات المستهلك والتجزئة لضمان تجربة سلسة للعملاء.

فيما شهدت جلوبال كليرنجهاوس سستمز (GCS)، شركة تحديث الجمارك وتشغيل الموانئ التابعة لأجيليتي، ارتفاعا نسبته 11.6% في إيرادات الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

1.6 مليار دينار القيمة الدفترية لاستثمارات «أجيليتي»

تمتلك أجيليتي حصصا أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات، المدرجة وغير المدرجة. وفي الربع الثالث، بلغـــت القيمة الدفتريــــة لتلك الحصص نحو 1.6 مليار دينار، ولم تكن أسواق الأسهـــم العالميــــة مواتيـــة في الربع الثالث، مما أثر على قيمة حصص أجيليتي في الشركات المدرجة.

وكما تم الإفصاح والإعلان عنه، أبرمت أجيليتي اتفاقيات تحوط تمويلية متعددة السنوات مع العديد من البنوك لحماية قيمة استثماراتها الأكبر والأكثر مادية - وهو استثمار شركـــة DSV.

وقد لعبت اتفاقية التحوط دورا مهما في حمايــــة قيمة حصة أجيليتي في DSV خلال الربـــع الثالـــث مـــن هذا العـــام.