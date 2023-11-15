1 6 مليون دينار أرباح العربية العقارية في 9 أشهر

معرفي: الربع الثالث شهد ارتفاعاً بالموجودات المتداولة 167% وزيادة في حقوق المساهمين 8%

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقاريـــــة د.عبدالله عبدالصمد معرفي، عن النتائج المالية للشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أسفرت عــــن تحقيق صافي أرباح بلـــغ 1.6 مليون دينار بواقـــع 4.37 فلوس ربــح لكل سهــــم، وذلك بالمقارنـــة مع خســــارة بلغت 414.43 ألف دينـــار بنفس الفتـرة من 2022، بواقـــع 1.13 فلس خســــارة للسهم الواحـــد.وأوضح معرفي في بيان صحافي، أن الربع الثالث من العام الحالي شهد ارتفاعا في الموجودات المتداولة بنسبة 167%، ونموا في الإيرادات التشغيلية لفندق هوليـــداي ان السالمية بنسبة 7% وزيادة في اجمالي حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فضلا عن تحقيق أرباح استثمارية اخرى بقيمة 231 ألف دينار.كما تتطرق معرفي للأثر السلبي الناتج عن الارتفاع المستمر لسعر الخصم في الكويت، والذي أدى إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين، مشيرا إلى قيام الشركة بسداد ما يقارب 4.5 ملايين دينار من اصل القرض في التسعة أشهر الأولى من العام، رغم الزيادة بتكلفة خدمة الدين وعلى الرغم من انخفاض رصيد القروض البنكية في التسعة اشهر بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.وأكد أنه لولا هذا الارتفاع في سعر الخصم المستمر لحققت الشركة زيادة في صافي أرباحها في الربع الثالث بمقدار 15% عما هو عليه الآن، ما ينعكس على زيادة ربحية السهم وزيادة في حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين، الا أن الشركة مستمرة في تطبيق إستراتيجياتهــــا وخططها، بما يتلاءم مع الظروف القائمة لتحقيــــق الأهداف المرجوة في نمو الأربــــاح التشغيليـــة وزيادة التدفقات النقديـــة للشركـــة.وتقدم معرفي بجزيل الشكر والتقديــــر لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة والدعــــم المستمر، مؤكـــدا أن «العربية العقارية» لا تدخر جهدا في تحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين في المرحلة القادمة.