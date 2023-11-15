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يوباك تنمو بأرباحها إلى 3 6 ملايين دينار في 9 أشهر

11/15/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث حققت إيرادات بلغت 7.7 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، وبلغ صافي الأرباح 3.6 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 132.5% مقارنة بذات الفترة من العام 2022. وفي تعليق لها حول هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «جاءت نتائج الربع الثالث إيجابية ومتوافقة مع توقعاتنا، وتظل هذه النظرة المتفائلة مستمرة للفترة المتبقية من هذا العام ونتوقع أن تشهد مزيدا من الاستقرار والنمو. كما يسعدنا أيضا أن نرى مركز الريم مول الضخم في أبوظبي يرحب بالمزيد من الزوار منذ افتتاحه، مدعوما بالأنشطة الترفيهية الخاصة التي أقيمت خلال الأشهر القليلة الماضية».
وأضافت عقيل: «حتى تاريخه، هناك نحو 143 وحدة عاملة في ريم مول قد تم افتتاحها وتمارس أعمالها التجارية، كما تم تخصيص ما يقرب من 71% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA). ويعد هذا المركز التجاري أول نظام متكامل للبيع بالتجزئة متعدد القنوات في المنطقة، ويتمتع بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية، وهو يجمع كل خدمات المستهلك والتجزئة لضمان تجربة سلسة للعملاء».

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