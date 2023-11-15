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وربة يطلق تطبيقا خاصا لموظفيه للمرة الأولى بالكويت

11/15/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد استقصاء آراء موظفي البنك وتطبيقا لاستطلاعات مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة واستجابتها الدائمة لمقترحاتهم، أعلن بنك وربة عن إطلاق تطبيق خاص بموظفيه لأول مرة والذي يمكنهم من خلال التطبيق الذكي متابعة جميع شؤونهم الوظيفية كالإجازات والــــدورات التدريبيـــة والفــرص الوظيفية الداخلية والأداء الوظيفي.
كما يتيح التطبيق للموظفين طلب عدد من الخدمات مثل شهادة الراتب، والتدرج الوظيفي وغيرها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسهل لهم معرفة جميع التفاصيل اليومية والمهام والمزيد من الخدمات الأخرى، وذلك من خلال استخدام هواتفهم الذكية الخاصة لتوفير الوقت، مما يؤدي إلى أعلى استثمار في طاقات الموظفين ووقتهم.
وفي هذا السياق، قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة، معالي عبدالله الرشيد: «لدينا قناعة كاملة في بنك وربة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، كما أننا لا نألو جهدا في سبيل تهيئة بيئة العمل المناسبة والجاذبة لموظفي البنك، كما نعمل على تبني ومواكبة أحدث التطورات التقنية والرقمية تماشيا مع توجهات البنك وحرصه على الابتكار والإبــــداع، ما ينعكــــس إيجابا على خدمــــــة العملاء».
وأضافت أنه في ضوء التطورات الحالية بمجال التكنولوجيا وانتشار التطبيقات الذكية، فقد تم طرح حلول رقمية لموظفي بنك وربة تمكنهم من الدخول إلى نظام البنك للموارد البشرية في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم الذكية بكل أنواعها.
وأكدت الرشيد حرص البنك على إطلاق التطبيق بما يلبي احتياجات الموظفين وتطلعاتهم، كما استمع فريق عمل التطبيق إلى آراء الموظفين وملحوظاتهم والتي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء مرحلة التصميم والإنجاز.
وأوضحت أن موظفي البنك بإمكانهم التعامل مع جميع شؤونهم الوظيفية من خلال استخدام هواتفهم الذكية الخاصة كخيار إضافي يضاف لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، موضحة أن هذه الخطوة ستتيح لهم مرونة أكبر في التعامل مع الأمور والمستجدات الطارئة، بالإضافة إلى تسهيل احتياجاتهم الوظيفية والوصول السهل لكل الخدمات المقدمة من قبل قطـــاع المــــوارد البشريـــــة.
وتطرقت الرشيد إلى مزايا التطبيق، مبينة أنها تتضمن كل ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث يمكن للمديرين متابعة كل شؤون موظفيهم ومنح الموافقات دون الحاجة للانتظار، خاصة إذا كانوا خارج أوقات العمل أو خلال الإجازة السنوية داخل البلاد أو خارجهـا.

MENAFN15112023000130011022ID1107432792

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