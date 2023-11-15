المؤتمر العالمي الرابع للابتكار والذكاء الاصطناعي اختتم فعالياته



وليد الخشتي: مبادرة «وطن الابتكار» تشمل جميع برامج وجهود «زين» لدعم الإبداع وريادة الأعمال هنادي المباركي: المؤتمر يستهدف تسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي

علي إبراهيماختتمت أمس فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، وذلك ضمن إحدى المبادرات الخليجية التي أطلقتها د.هنادي المباركي والتي تسعى الى رفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية للدول الخليجية، والتنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديثة.وخلال فعاليات اليوم الثالث، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة «زين» وليد الخشتي «من الضروري تبادل الخبرات والتجارب ما بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لكي نحقق الاستفادة الأكبر للجميع، وهذا ما نطمح إليه من خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر».وذكر الخشتي أن مبادرة «وطن الابتكار» تشمل جميع برامج وجهود «زين» لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، إذ أثمرت هذه المبادرة تقديم العديد من المبادرات والجهود المميزة، مثل توقيع مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وإطلاق المعسكر الصيفي للأطفال مع المركز.وزاد: «قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز ريادة الأعمال».بدورها، قالت رئيسة المؤتمر العالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية هنادي المباركي إن المؤتمر يستهدف تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وتفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة، واستدامة النمو الذكي عبر تكنولوجيا المناطق الذكية، واستدامة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات التعليمية، وتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال على جميع المستويات، وتمكين الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، وتمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم المخترعين والمبتكرين.بدوره، قال مدرب الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، د.شافع النيادي إن الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال هما وجهان لعملة واحدة يمكن أن يلعبا دورا حاسما في تطوير الأعمال وتحسين الأداء التنظيمي، وتوجد هناك بنود عدة تجعل هذا الدور مثمرا وإيجابيا بحيث يكون هناك تكامل بين الذكاء الاصطناعي مع ريادة الأعمال، فالذكاء الاصطناعي يقوم بالتحليل البياني واستخدام البيانات والمعلومات بشكل ذكي لاكتشاف الاتجاهات والفرص والتحديات في السوق، ويعمل على تحسين عمليات الإنتاج والتسويق وإدارة المخزون وغيرها من جوانب الأعمال، وهذا يقلل من التكاليف وزيادة الكفاءة.وأكد أن الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحسين الأداء التنظيمي وتطويره ولدعم رواد الأعمال في تطوير أفكارهم وتنمية أعمالهم واكتساب مهارات عدة ومتجددة إذا تم استخدامه بشكل صحيح، ووظفت التكنولوجيا بشكل فاعل واستراتيجي، إذ يزيد من فاعلية العمليات ويساهم في تحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال. وهو مورد مهم وقيم لرواد الأعمال.من جهته، قال عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونائب رئيس البرلمان الآسيوي وعضو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون أحمد صباح السلوم إن قطاع التكنولوجيا وقطاعات الحاضنات وريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، باتت محركا للاقتصادات في العديد من بلدان العالم الكبرى، وهي القطاعات التي توليها قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، جل اهتمامهم ورعايتهم حتى بات في صدر أولويات الرؤية 2030 التي تتشرف جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أرأس مجلس إدارتها، أن تجعل من السعي لتحقيق أهدافها هو غايتنا الأولى.وزاد: «أعتقد أن جميع قادة دول مجلس التعاون لديهم نفس القدر من الاهتمام بهذه القطاعات الحيوية، وبتطوير التكنولوجيا في خدمة ريادة الأعمال والاقتصادات الوطنية بشكل عام، وأن هذا المؤتمر بمنزلة خطوة مهمة لنا جميعا، وفرصة سانحة لتبادل ‏الأفكار في سبيل تطوير الاقتصاد التقني وقطاعات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة، و‏التشجيع على ريادة الأعمال لخلق فرص حقيقية أمام النمو ‏التجاري المستدام وتنمية الاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون على أسس تقنية حديثة».بدورها، أشارت وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة د.وفاء شعلال، إلى أن الدول العربية تعد من بين الدول التي بدأ الذكاء الاصطناعي يشكل جزءا من الحياة اليومية لمواطنيها، وهذا يترجم اهتمامها الواسع في هذا المجال من خلال سعيها لتوفير البنى التحتية اللازمة، ورسم الخطط للنهوض باقتصادها وتوفير العيش الكريم لأفرادها، وهذا يؤكد إدراك سلطتها الراشدة لأهمية المعرفة كركيزة أساسية تستند إليها في مسيرتها لتنمية الإنسان، وبناء اقتصاد متنوع قائم على التفكير العلمي المشجع على الإبداع والابتكار بمباشرة مشاريع ريادية تقوم على الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار في العنصر البشري والقطاعات الحيوية ذات الصلة، من خلال إطلاق استراتيجيات طموحة ترنوا لبناء اقتصاديات منتجة، مستدامة، وتنافسية بعيدة كل البعد عن الاقتصاد الريعي التقليدي المترهل، تحفظ لها السيادة واستقلالية القرار وتضمن لأجيالها الحالية واللاحقة الرفاه والازدهار.الفضالة: الملكية الفكرية محفزة للابتكارأشار مدير عام مكتب براءات الاختراع المكلف بالأمانة العامة لمجلس التعاون م.مصعب بن أحمد الفضالة، إلى أنه ينظر لمنظومة الملكية الفكرية بمختلف فئاتها والحقوق المترتبة عليها على أنها الحاضنة المحفزة للابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بما يقود إلى امتلاك أصول نوعية تدفع بالاقتصاد المعرفي للدول للاستدامة المنشودة.خصاف: «هايبرلوب» يأخذنا لآفاق جديدة من السرعةقال المدير الهندسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هايبرلوب، د.صبيح خصاف، «يعد النقل جانبا أساسيا من حياتنا اليومية، حيث يربطنا بأماكن عملنا وأحبائنا والعالم من حولنا، وعلى مر السنين، شهدنا تقدما ملحوظا في النقل، من اختراع العجلة إلى تطوير السيارات والطائرات والقطارات عالية السرعة، ومع ذلك، فإن Hyperloop يمثل نقلة نوعية في النقل، حيث يأخذنا إلى آفاق جديدة من السرعة والكفاءة».السلاوتي: تفاعل دائم ومستمر للابتكار وريادة الأعمالذكر وزير التربية التونسي السابق، فتحي السلاوتي، «تعتمد منظومة الابتكار وريادة الأعمال على تفاعل دائم ومستمر بين العوامل والعناصر المختلفة، والتي تشكل بيئة محفزة لنمو الأعمال وتطوير التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والإبداع، وتلعب دورا حاسما في تحفيز الاقتصاد وتحسين القدرة على الأداء ودعم التنافسية».اللهيب: الذكاء الاصطناعي صديقنا الرائعقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تدرب، زيد اللهيب: يشكل برنامج تدرب والذكاء الاصطناعي شراكة لا مثيل لها، إذ تتيح لنا الطبيعة التقدمية للذكاء الاصطناعي فهم الاحتياجات التعليمية الدقيقة لمستخدمينا، ما يخلق تجربة تعليمية مصممة خصيصا لكل فرد، مثل وجود رفيق دراسة يعرف كتبك المدرسية أفضل منك.وذكر أن الذكاء الاصطناعي هو صديقنا الرائع، فهو يتعلم من تفاعلاتنا، ويحسن خوارزمياته، ويصبح سيد المعلومات المطلق. في الآونة الأخيرة، أطلق خبراء الذكاء الاصطناعي في ma دبوسا للذكاء الاصطناعي، ما يمثل بداية حقبة جديدة حيث يغوص الملايين في مجمع الذكاء الاصطناعي، ما يجعله أكثر ذكاء وأكثر كفاءة.