مبانى إدريس تتعاقد مع ECB للإشراف على تنفيذ مشروع Koun - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة مبانى إدريس للتطوير العقارى مع مكتب“ECB” للاستشارات الهندسية، للإشراف على تنفيذ مشروع“Koun” بمنطقة رأس الحكمة.
ويقع المشروع على مساحة 447.6 ألف متر مربع باستثمارات 6 مليارات جنيه.
وقال المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس للتطوير العقارى:“هذا التعاقد يخلق تعاون قوى بين شركتنا وأحد أكبر المكاتب المتخصصة فى مجالات الاستشارات والتصميمات الهندسية والمعمارية للإشراف على تنفيذ مشروع Koun فى الساحل الشمالى”.
وأضاف إدريس، أنه تم البدء فى الإنشاءات عقب انتهاء الموسم الصيفى ومخطط تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، وتم ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجارى.
وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات الهندسية“ECB”، إن القيمة الاستثمارية الإنشائية للمشروع حوالى 3.5 مليار جنيه.
وأضاف أن مكتب“ECB” تعاون مع أكثر من 60 عميلًا رئيسيًا فى القطاعين الخاص والعام فى حوالى 320 مشروعا.
وأوضح أن الشركة تشرف على عدد من المشروعات خارج مصر فى 9 دول، منها المملكة المتحدة، عبر فرع المكتب فى لندن، وعدد من الدول العربية والأفريقية، مثل تنزانيا ورواندا والسودان والسعودية والإمارات.
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