مبانى إدريس تتعاقد مع ECB للإشراف على تنفيذ مشروع Koun - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة مبانى إدريس للتطوير العقارى مع مكتب“ECB” للاستشارات الهندسية، للإشراف على تنفيذ مشروع“Koun” بمنطقة رأس الحكمة.

ويقع المشروع على مساحة 447.6 ألف متر مربع باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وقال المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس للتطوير العقارى:“هذا التعاقد يخلق تعاون قوى بين شركتنا وأحد أكبر المكاتب المتخصصة فى مجالات الاستشارات والتصميمات الهندسية والمعمارية للإشراف على تنفيذ مشروع Koun فى الساحل الشمالى”.

وأضاف إدريس، أنه تم البدء فى الإنشاءات عقب انتهاء الموسم الصيفى ومخطط تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، وتم ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجارى.

وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات الهندسية“ECB”، إن القيمة الاستثمارية الإنشائية للمشروع حوالى 3.5 مليار جنيه.

وأضاف أن مكتب“ECB” تعاون مع أكثر من 60 عميلًا رئيسيًا فى القطاعين الخاص والعام فى حوالى 320 مشروعا.

وأوضح أن الشركة تشرف على عدد من المشروعات خارج مصر فى 9 دول، منها المملكة المتحدة، عبر فرع المكتب فى لندن، وعدد من الدول العربية والأفريقية، مثل تنزانيا ورواندا والسودان والسعودية والإمارات.