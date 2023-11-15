جهاز جديد يحافظ على الدماغ حيّاً بعد فصله عن الجسم

اخترع علماء جهازاً يمكنه إبقاء الدماغ حياً ليعمل بشكل مستقل بعد فصله عن الجسم.

وتمكن الباحثون في مركز «يو تي سوث وسترن» الطبي في الولايات المتحدة من عزل تدفق الدم إلى دماغ خنزير تم تخديره بالكيتامين، في حين حافظت خوارزمية محوسبة على ضغط الدم الضروري وحجمه ودرجة حرارته والمواد المغذية التي يحتاجها العضو، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضح فريق أطباء الأعصاب أن نشاط الدماغ شهد تغيرات طفيفة خلال خمس ساعات، على الرغم من عدم تلقي أي مدخلات بيولوجية من بقية الجسم.

وأكدوا أن نجاح التجربة يمكن أن يؤدي إلى طرق جديدة لدراسة الدماغ البشري دون تأثير وظائف الجسم الأخرى، مشيرين إلى أن التكنولوجيا تفتح باباً لإمكانية إجراء عمليات زرع الدماغ في المستقبل.

وقال خوان باسكوال، أستاذ علم الأعصاب وطب الأطفال وعلم وظائف الأعضاء في مركز يوجين ماكديرموت للأطفال: «إن هذه الطريقة الجديدة تتيح إجراء أبحاث تركز على الدماغ بشكل مستقل عن الجسم، ما يسمح لنا بالإجابة عن الأسئلة الفسيولوجية بطريقة لم يتم القيام بها من قبل».

وتم بالفعل استخدام النظام الأول من نوعه، الذي يشار إليه باسم «التحكم في الدورة الدموية النابضة خارج الجسم» (EPCC)، لفهم تأثيرات نقص السكر في الدم على الدماغ بشكل أفضل دون الحاجة إلى النظر في العوامل الخارجية.

وعادةً ما تتضمن الأبحاث المتعلقة بانخفاض نسبة السكر في الدم تقييد تناول طعام حيوانات المختبر، أو إعطائها جرعة من الأنسولين، إلا أن الأجسام الحيوانية لديها طرقها الطبيعية الخاصة للتعويض عن هذه العوامل عن طريق تغيير عملية التمثيل الغذائي.

وسمح عزل الدماغ بهذه الطريقة للباحثين بدراسة تأثير تناول العناصر الغذائية بشكل مستقل عن آليات الدفاع الطبيعية للجسم.

وخلص الباحثون في دراستهم، التي نُشرت خلال الشهر الحالي بعنوان «صيانة وظيفة دماغ الخنازير تحت التحكم في الدورة الدموية النابضة خارج الجسم»، إلى أنه «تم الحفاظ على النشاط الدماغي طوال مدة الدراسة».

وذكروا أنه «باستثناء زيادة أكسجة أنسجة المخ عند مكملات الأكسجين، والتغيرات المعتدلة في الضغط داخل الجمجمة عند استخدام بضع القحف، ارتبط هذا النظام بمستويات قريبة من الأصلية من المعلمات الفسيولوجية الدماغية، مثل الضغط داخل الجمجمة، وتشبع الأنسجة بالأكسجين، ودرجة الحرارة».

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