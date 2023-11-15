الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات بمستشفى الشفاء في غزة

أعلنت حماس أن الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء في قطاع غزة فجر اليوم، بعدما نفّذ أمس عملية عسكرية في جزء من هذا المجمّع الطبّي.

وقالت، في بيان موجز، إن «الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبّي.

وأوضح مسؤول العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، الجنرال يارون فينكلمان، عبر قناة «تلغرام» التابعة للجيش الإسرائيلي: «ننفّذ الليلة عملية محدّدة الهدف في مستشفى الشفاء. ونواصل المضيّ قدماً».

ونفّذ الجيش عملية في المستشفى الأكبر في غزة أمس قبل سحب جنوده ودبّاباته، ما أثار قلقاً وانتقادات دولية.

ووفق الأمم المتّحدة، يوجد في المجمّع الطبّي نحو 2300 شخص بين مرضى ومقدّمي رعاية صحّية ونازحين.

وتأتي العملية الجديدة بعيد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى هدنات وممرات إنسانية في قطاع غزة، في أول قرار له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويتّهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام مستشفى الشفاء قاعدة لإدارة عملياتها العسكرية، فيما تنفي الحركة ذلك.





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