الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات بمستشفى الشفاء في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حماس أن الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء في قطاع غزة فجر اليوم، بعدما نفّذ أمس عملية عسكرية في جزء من هذا المجمّع الطبّي.
وقالت، في بيان موجز، إن «الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى».
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبّي.
وأوضح مسؤول العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، الجنرال يارون فينكلمان، عبر قناة «تلغرام» التابعة للجيش الإسرائيلي: «ننفّذ الليلة عملية محدّدة الهدف في مستشفى الشفاء. ونواصل المضيّ قدماً».
ونفّذ الجيش عملية في المستشفى الأكبر في غزة أمس قبل سحب جنوده ودبّاباته، ما أثار قلقاً وانتقادات دولية.
ووفق الأمم المتّحدة، يوجد في المجمّع الطبّي نحو 2300 شخص بين مرضى ومقدّمي رعاية صحّية ونازحين.
وتأتي العملية الجديدة بعيد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى هدنات وممرات إنسانية في قطاع غزة، في أول قرار له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويتّهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام مستشفى الشفاء قاعدة لإدارة عملياتها العسكرية، فيما تنفي الحركة ذلك.
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