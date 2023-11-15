وصفت زيارة أوستن إلى سول بـ«التهديدات».. كوريا الشمالية تتعهد بردّ هجومي على أمريكا

كشفت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية انتقدت، اليوم، زيارة قام بها مسؤولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى لكوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة، وتعهدت بردود هجومية على ما وصفته بـ«التهديدات» العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، حمَّل متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الولايات المتحدة المسؤولية عن إثارة التوترات في المنطقة، وذلك تعقيباً على زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى سول هذا الأسبوع.

وجاء في البيان أن «القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية ستتصرف وتتعامل بقوة مع كل التهديدات لأمنها ومصالحها الوطنية بمزيد من القدرات المضادة الهجومية والساحقة ومن خلال إجراءات عسكرية رادعة استراتيجية واضحة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز