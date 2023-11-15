الخلافات بين أميركا والاحتلال تزداد بسبب طريقة تنفيذ الحرب على غز

MENAFN - Khaberni) خبرني - ذكرت شبكة NBC الأميركية أن مسؤولين أمريكيينحاليين وسابقين قالواإن مسؤولي إدارة بايدن على خلاف متزايد مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن كيفية شن هجومها العسكري على حماس وكيف تتصور الدولتان المستقبل السياسي لغزة.

يتزايد الإحباط بين مسؤولي الإدارة الذين ناشدوا نتنياهو وحكومته مراراً وتكراراً اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط المشاهد الأليمة من مستشفيات غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين.



وقال أحد مسؤولي الإدارة: "نحن قلقون من أنهم لا يبذلون كل ما في وسعهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين".



وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي توغلت فيه قوات الاحتلال في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة، حيث قال إن نشطاء حماس يعملون من مركز قيادة تحت الأرض.



ويعود الخلاف بين الحكومتين إلى أسئلة حاسمة طويلة المدى بشأن من سيحكم القطاع الفلسطيني بعد أن تكمل إسرائيل هجومها العسكري، وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن ذلك يشمل دور السلطة الفلسطينية – التي تحكم حاليا الضفة الغربية – وإحياء الجهود الدبلوماسية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وقال مسؤول أمريكي سابق: "هناك فجوة تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ما سنكون عليه خلال شهر أو شهرين".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا تقديم جبهة موحدة علنًا، إلا أن الانقسام انكشف بعد أن قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن إسرائيل سيكون لها دور أمني في غزة لفترة غير محددة، وبعد أقل من 24 ساعة، رد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تقبل أي اقتراح بإعادة احتلال قطاع غزة أو حصار القطاع.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى طوكيو إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك“إعادة احتلال لغزة بعد الصراع، وبالتالي لا محاولة لحصار غزة أو حصارها”، و”لا يوجد تقليص في أراضي غزة”.

كما عرض بلينكن رؤيته الأكثر تفصيلاً حتى الآن لمستقبل غزة، قائلاً إنها“يجب أن تشمل حكمًا بقيادة فلسطينية وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.

وتدير السلطة الفلسطينية، التي طردها خصومها في حركة حماس، مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتنظر الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى إلى السلطة الفلسطينية، المعترف بها دولياً ولكنها تفتقر إلى الدعم الشعبي القوي، باعتبارها البديل الواقعي الوحيد لحماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منظمة إرهابية.

بدوره، رفض نتنياهو اقتراح بلينكن، وقال لبرنامج“واجه الصحافة” على شبكة إن بي سي نيوز إن غزة بحاجة إلى نزع السلاح والتطرف وأن أي قوة فلسطينية بما في ذلك السلطة الفلسطينية ليست على مستوى هذه المهمة.



ويوضح الحوار بين بلينكن ونتنياهو كيف يكافح الحليفان لإيجاد أرضية مشتركة حول من سيحكم غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.

وقال ماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الإدارة تنتظر أن تضع إسرائيل الخطوط العريضة لاقتراح واقعي لما يمكن أن يحدث بعد عملياتها العسكرية في غزة.

وقال ليفيت: "أعتقد أن هناك إحباطًا لأنه لم يتم بذل المزيد من الجهد بشأن المرحلة التالية".

وسيتفاقم الخلاف بين إسرائيل وإدارة بايدن في الأشهر المقبلة.



إنشاء دولة فلسطينية هو أمر يعارضه بشدة أعضاء اليمين المتشدد في حكومة نتنياهو.

وقال جيرالد فايرستاين من معهد الشرق الأوسط للأبحاث، وهو دبلوماسي أمريكي كبير سابق "هذا ليس هو المكان الذي تريد حكومة إسرائيل الذهاب إليه، لأنهم يفضلون مواصلة التعامل مع غزة كقضية منفصلة عن الضفة الغربية، بصرف النظر عن المسألة الأكبر المتمثلة في التوصل إلى حل سياسي إسرائيلي فلسطيني" مضيفا "سيكون هناك صراع حول ذلك".



كما يشعر مسؤولو إدارة بايدن بالقلق من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" شديدة التحصين في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي من غزة.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لمراسلة شبكة إن بي سي نيوز أندريا ميتشل "ما نريد القيام به هو الحفاظ على شريط أمني بعد الحرب، منطقة عازلة، لإبعادهم عن إسرائيل، بعمق كيلومتر واحد على سبيل المثال، وسيكون هناك نوع من الفترة الانتقالية، وبعدها سيكون هناك شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي يناسبهم”.

وردا على سؤال عما إذا كانت المنطقة العازلة ستعني الاستيلاء على أراضي القطاع الفلسطيني، قال بينيت:“هناك ثمن يجب دفعه عندما تذهب وتقتل مدنيين أبرياء، نحن لا نفعل ذلك لأننا نريد الاستيلاء على الأرض وكما قلت، ليس لدينا رغبة في ذلك. لكن علينا أن نحمي شعبنا”.

وقالت زها حسن، محامية حقوق الإنسان والزميلة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن مثل هذا الاقتراح سينتهك القانون الدولي و”سيعني فعلياً ضم أراضي غزة”.

وأضافت أن إنشاء منطقة أمنية على أراضي غزة يعني تهجير مجتمع فلسطيني يتكون معظمه من اللاجئين إلى "مساحة أصغر"، مما يعزز المخاوف في المنطقة من أن إسرائيل تخطط لطرد الفلسطينيين بشكل دائم من شمال غزة.

وقالت حسن، الذي كان عضواً في الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام الاستكشافية في عامي 2011 و2012: "إنه ليس قانونياً ولا مقبولاً أخلاقياً. ومن الناحية الإنسانية، لن يمر هذا الأمر".



وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة ستعني تقليص مساحة القطاع، وهو ما يعتبره البيت الأبيض غير مقبول.



وقالت الولايات المتحدة من حيث المبدأ إنه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير للفلسطينيين من غزة وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة:“لسنا مقتنعين بأن هذا هو أفضل طريق للمضي قدمًا”.

كما شعرت إدارة بايدن بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية إنه عندما التقى بلينكن مع نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر رئيس الوزراء وحكومته الحربية أن هذه الأمور“غير مقبولة”.