أكذوبة جديدة لجيش شراذم الاحتلال

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي تغريدة عبر حسابه باللغة الإنجليزية على منصة إكس مرفقة بفيديو يزعم فيه كشف أسلحة داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقال جيش الاحتلال في التغريدة التي نشرت -أمس الأربعاء- لا قص، ولا تعديلات، فقط الحقيقة التي لا يمكن إنكارها".

وأضاف جيش الاحتلال " شاهد الكشف عن عدد لا يحصى من أسلحة حماس التي اكتشفها جنود الجيش الإسرائيلي في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى الشفاء".

يذكر أن التغريدة وصلت إلى 2.7 مليون مشاهدة قبل أن يضطر الخساب الرسمي لجيش الاحتلال إلى حذفها بعد كشف كذبه.

حركة «حماس» وصفت مزاعم الاحتلال بالعثور على أسلحة في مستشفى الشفاء في غزة بعد اقتحامه بأنها «كذب ودعاية» هدفها تبرير تدمير القطاع الصحي.

وقالت «حماس» في بيان إن هذا الادعاء من الجانب الإسرائيلي «ما هو إلاّ استمرارٌ للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة؛ وهي نفسها الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال.