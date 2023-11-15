أكذوبة جديدة لجيش شراذم الاحتلال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي تغريدة عبر حسابه باللغة الإنجليزية على منصة إكس مرفقة بفيديو يزعم فيه كشف أسلحة داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة.
وقال جيش الاحتلال في التغريدة التي نشرت -أمس الأربعاء- لا قص، ولا تعديلات، فقط الحقيقة التي لا يمكن إنكارها".
وأضاف جيش الاحتلال " شاهد الكشف عن عدد لا يحصى من أسلحة حماس التي اكتشفها جنود الجيش الإسرائيلي في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى الشفاء".
يذكر أن التغريدة وصلت إلى 2.7 مليون مشاهدة قبل أن يضطر الخساب الرسمي لجيش الاحتلال إلى حذفها بعد كشف كذبه.
حركة «حماس» وصفت مزاعم الاحتلال بالعثور على أسلحة في مستشفى الشفاء في غزة بعد اقتحامه بأنها «كذب ودعاية» هدفها تبرير تدمير القطاع الصحي.
وقالت «حماس» في بيان إن هذا الادعاء من الجانب الإسرائيلي «ما هو إلاّ استمرارٌ للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة؛ وهي نفسها الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال.
MENAFN15112023000151011027ID1107432570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.