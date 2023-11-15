10.7 ملايين درهم أرباح «أمان» في الربع الثالث بزيادة 270 %

حققت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع (أمان)، نتائج مالية جيدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023. وأعلنت شركة أمان للتأمين أنها سجلت صافي أرباح قدره 10.7 ملايين درهم، بنسبة زيادة قدرها 270% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، والتي سجلت خسارة قدرها 6.3 ملايين درهم في ذلك الوقت.

وأشار الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة أمان للتأمين، إلى أن حقوق المساهمين في الشركة تحسنت منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث ارتفعت 17% كما في 30 سبتمبر 2023 إلى 92 مليون درهم ، من 78.5 مليون درهم.