«كيو للعقارات» تمنح «تروجان للمقاولات العامة» عقداً بـ 584 مليون درهم

أعلنت شركة كيو للعقارات، التابعة لشركة كيو القابضة، منح عقد بناء 110 منازل تاون هاوس، و302 فيلا متلاصقة، تم بيعها بالكامل في المرحلة الأولى من مشروع ريم هلز، لشركة تروجان للمقاولات العامة، وبتكلفة 584 مليون درهم.

ويقع مشروع ريم هلز في قلب العاصمة أبوظبي، وهو أول مجمع مسوّر في جزيرة الريم. وقال ماجد عودة الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: يُعدُّ منح هذا العقد خطوة مهمة أخرى لاستكمال هذا المشروع الفاخر، كما أنه يأتي في إطار التزمنا الثابت بالخطة الزمنية للمشروع.

وقال محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: سعداء بالحصول على عقد بناء الفلل المتلاصقة، ومنازل التاون هاوس الفاخرة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع ريم هلز، وسيبدأ العمل الشهر القادم.