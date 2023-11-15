منتدى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبحث التحديات المستقبلية

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، المنتدى السنوي لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف مناقشة أبرز الفرص والتحديات والتوجهات المستقبلية في قطاع الاتصالات، إلى جانب تشكيل ملتقى للخبراء والمعنيين في قطاع الاتصالات لتبادل الآراء والمرئيات حول أبرز المستجدات في القطاع.

وتمحورت جلستا المنتدى لهذا العام حول موضوعين مهمين وهما، دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق مؤشرات ومستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031))، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك الاقتصاد الدائري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتحضيرات لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28)، وذلك بالتعاون مع لجنة الدراسات الخامسة بقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات.

وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، تحدث المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، حول التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات، والدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه على مستوى القطاعات الأخرى، وقال: ((على الرغم من أن المحور الرابع من محاور رؤيتنا الوطنية ((نحن الإمارات 2031))، أي بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، هو المحور الأقرب إلى جوهر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أن هذا القطاع الحيوي يرتبط بشكل فعلي بجميع المحاور الأربعة التي تنص عليها الرؤية، وذلك انطلاقاً من كونه القطاع الممكن للقطاعات الأخرى)).

وأضاف: في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تقدم تكنولوجي سريع ومتغير، ما زال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأداة الرئيسية والتوجيهية لهذا التغيير، وذلك نظراً للدور المحوري الذي يؤديه في تعزيز التنمية في جميع القطاعات، وخصوصاً ما يرتبط منها بمعالجة المخاوف البيئية والمناخية. ومن هذا المنطلق، اعتدنا هنا في دولة الإمارات على صياغة استراتيجياتنا وخططنا برؤية شاملة تضمن الاستدامة البيئية، في الحاضر والمستقبل، لتأتي استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28) كتعزيز لالتزامنا الثابت بهذا المبدأ.

وضمت الجلسة الأولى من أعمال المنتدى كلاً من، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات والمزيد)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، حيث جرى خلال هذه الجلسة تقديم نبذة عن رؤية ((نحن الإمارات 2031)) وأهدافها والمؤشرات الوطنية المرتبطة بها ذات الصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التوجهات الحالية والمستقبلية في القطاعات الداعمة للرؤية ووضع المؤشرات والمستهدفات وآلية تحقيقها، إلى جانب نقاش مفتوح تم خلاله استعراض التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية.

وشهدت الجلسة الثانية من المنتدى، والتي نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومشاركة مشغلي الاتصالات بالدولة وعدد من الشركات مثل إريكسون، ونوكيا، وهواوي، مناقشة دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية البيئة والتغير المناخي، انطلاقاً من أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد ممكناً رئيسياً للقطاعات الأخرى وله دور مهم في هذا الصدد. كما تضمنت الجلسة استعراض أبرز المبادرات والمشاريع التي قامت بها الشركات ومشغلو الاتصالات في الدولة في مجال حماية البيئة والاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب تحدي الـ1.5 درجة المعني بدعم وتقليل أثر البصمة الكربونية على البيئة، بالإضافة إلى التحضيرات المرتبطة بمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28) والذي تستضيفه الدولة هذا العام.

جهود

وتندرج المحاور التي تناولها المنتدى لهذا العام ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل دعم المبادرات والأنشطة التي تنظمها حكومة دولة الإمارات خلال عام 2023 ((كعام للاستدامة)) عبر التخفيف من التحديات البيئية من خلال الاستفادة من قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة، إلى جانب تسليط الضوء على الأهمية العالمية للمناقشات والمخرجات التي سيتطرق إليها مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28).