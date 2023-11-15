مؤشر سوق دبي يتماسك عند مستوى 3960 نقطة

استحوذ سهما ((إعمار العقارية)) و((أمانات القابضة)) على 38.2% من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 397.9 مليون درهم، في تداولات أمس، بسيولة جاوزت 152 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي بدعم أسهم العقار والبنوك وأغلق المؤشر عند 3960.77 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.31%.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 88.9 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مرتفعاً 0.43%، ليغلق عند 6.97 دراهم.

وقاد سهم ((أمانات القابضة)) ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي، وارتفع بـ6.9%، وصعدت في سوق دبي أسهم ((ديار للتطوير)) 3.7%، و((إعمار للتطوير)) 1%، و((الأنصاري للخدمات المالية)) 0.9%، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.57%، و((دبي الإسلامي)) 0.18%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.4 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 178.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 170.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.38% إلى مستوى 9565.76 نقطة، بمكاسب 14 مليار درهم.

وشهد سوق أبوظبي ارتفاع أسهم ((أسمنت الخليج)) 5.9%، و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 5.3%، و((حياة للتأمين)) 5%، و((أي دي سي كوربوريشن)) 4%، و((أبوظبي الأول)) 0.9%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 236 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 98.3 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) جاذباً 74.6 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة قاربت 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و397.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 361.45 مليون سهم عبر تنفيذ 22.3 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة 3.547 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.878 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و668.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.