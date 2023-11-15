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«واو ريزورت» و«ماريوت» تطلقان منتجعاً ومشروعاً سكنياً في جزيرة المرجان

11/15/2023 7:26:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((واو ريزورت)) وماريوت الدولية، تعاونهما لإطلاق منتجع فاخر ومشروع سكني متميز في جزيرة المرجان، وهي إحدى الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في رأس الخيمة. وسيتم تطوير المشروع تحت العلامة التجارية الفاخرة جي دبليو ماريوت.

ومن المقرر افتتاح المشروع أواخر عام 2026، ليمثل أول ظهور لشركة ((واو ريزورت))، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، بالإمارات، حيث تنقل تراثها الممتد لـ 25 عاماً في مجال العقارات إلى رأس الخيمة. ووقّعت ((واو ريزورت)) و((ماريوت الدولية))، تعاونهما في جزيرة المرجان، بحضور المهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة ((مرجان))، أنور علي أمان وبوبندر ((بروس)) باتل، الشريكين المؤسسين لـ ((واو ريزورت)).

ويقع ذلك في مشروع التطوير الرئيس لجزيرة المرجان، ويضمّ 524 وحدة سكنية، تضم مجموعة مختارة من المرافق السكنية، إضافةً إلى 300 غرفة ضيوف ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترف، بما في ذلك 7 مطاعم، وسبا ومسابح.

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