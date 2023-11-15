امرأة أمريكية برحم مزدوج حامل بتوأم ينموّ كل منهما في رحم

أصبحت امرأة من ولاية ألاباما الاميركية وُلدت برحمين، حاملاً بتوأم ينموّ كل منهما في رحم.

وكيلسي هاتشر (32 عاماً) التي تروي تفاصيل من قصتها عبر حسابها في إنستغرام الذي يحمل اسم "دابليو هاتشلينغ" ("doubleuhatchlings")، تعرف منذ أن كانت في السابعة عشر أنّ لها رحماً "مزدوجاً"، وهو تشوّه "ولادي" يطال هذا العضو.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 0,3% من النساء يعانين من هذه الحالة.

وخلال فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية في مايو الفائت، علمت هاتشر، وهي أم لثلاثة أبناء، أنها حامل بتوأم وأنّ كل جنين منهما ينمو في أحد رحميها.

وكتبت عبر إنستغرام "لقد أصبنا بالذهول! وخلال أول فحص بالموجات فوق الصوتية، ضحكنا كثيراً".

وقالت شويتا باتيل، وهي طبيبة أمراض نسائية وتوليد تتولى معالجة هاتشر في مركز الأم والطفل التابع لجامعة ألاباما في برمنغهام، إنّ "الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن إباضتها كانت منفصلة ونزلت بويضة في كل قناة فالوب".

وتابعت "من المحتمل أن الحيوانات المنوية صعدت إلى كل رحم وأن عملية الإخصاب حدثت بشكل منفصل".

وعادة ما تواجه المرأة ذات الرحم المزدوج خطراً مرتفعاً بحدوث مضاعفات خلال الحمل، لكنّ أبناء هاتشر الثلاثة وُلدوا بصحة جيدة.

ويُعدّ الحمل في كل من الرحمين نادر الحدوث. وقالت هاتشر إن الأطباء أعلموها أنّ احتمال حصول حمل مماثل هو واحد على خمسة ملايين.

وتعود الحالة الأكثر شهرة إلى امرأة بنغلادش تُدعى عريفة سلطانة (20 سنة) أنجبت عام 2019 طفلين بفارق 26 يوماً بينهما. وكان الرضيعان بصحة جيدة.

وأملت هاتشر أن تتمكن من ولادة الطفلين بشكل طبيعي في الموعد المحدد لها، وهو يوم عيد الميلاد. وتبدو صحة الجنينين جيدة حتى اليوم.