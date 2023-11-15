الادعاء الفرنسي يطلب حبس وزير العدل سنة لإساءة استغلال سلطته

طلب ممثلو ادعاء فرنسيون حبس وزير العدل إريك دوبون- موريتي سنة مع وقف التنفيذ حال إدانته بإساءة استغلال السلطة.

وأكدت «محكمة عدل الجمهورية» طلب ممثلي الادعاء أمس، وهذه المحكمة مخوَّل لها التحقيق مع وزراء ومحاكمتهم في جرائم ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم.

وتدور المحاكمة، التي بدأت الأسبوع الماضي، حول إطلاق الوزير تحقيقات بشأن أعضاء كبار بالسلطة القضائية عرقلوه خلال عمله محامياً جنائياً بارزاً في فرنسا.

وتضمنت إحدى القضايا قاضياً في إمارة موناكو، فيما كان القضاة الثلاثة الآخرون من مكتب المدعي العام المالي الوطني، وتم إسقاط الإجراءات ضد الأربعة في نهاية المطاف.

وتقدمت عدة نقابات للقضاء وممثلي الادعاء العام بالاتهام ضد دوبون- موريتي (62 عاما)، ونفى الوزير ارتكاب أية مخالفات.

ويمثل دوبون- موريتي أمام هذه المحكمة في باريس المختصة حصرياً بسوء سلوك الوزراء في أداء واجباتهم، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى غدٍ الجمعة.

ولم يتم تعليق عمل الوزير خلال فترة المحاكمة القصيرة، لكن تم إعفاؤه من حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

وتعتبر إدانة الوزير انتكاسة بالنسبة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وقف إلى جانبه برغم الاتهامات.

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