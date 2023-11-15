في قضية حيازة سلاح ضده.. نجل بايدن يطالب باستدعاء ترامب

طلب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من القضاء، أمس، إصدار مذكرة استدعاء بحق دونالد ترامب، معتبراً أن التحقيق الذي أدى إلى اتهامه بقضية حيازة سلاح تم بدوافع سياسية.

ويسعى هانتر، البالغ 53 عاماً، للحصول على وثائق وسجلات من ترامب ووزير العدل السابق بيل بار.

ودفع هانتر بايدن ببراءته، الشهر الماضي، من ثلاث تهم بالاحتيال أمام محكمة ديلاور تتعلق بشرائه مسدس كولت كوبرا من عيار 38 ملم عام 2018 بشكل غير قانوني عندما كان يدمن المخدرات.

وفي ملف القضية الذي يطلب من المحكمة أن تصدر مذكرة استدعاء، قال محاميه آبي لويل إن هناك أدلة على أن ترامب مارس «ضغوطاً حزبية متواصلة وغير لائقة» على بار وكبار المسؤولين الآخرين في وزارة العدل للتحقيق مع هانتر.

وأضاف لويل: «لقد أدلى السيد ترامب بعدد كبير من التصريحات العامة المثيرة للقلق التي دعا فيها إلى إجراء تحقيق أو محاكمة محتملة للسيد بايدن، سواء أثناء وجوده في منصبه أو بعد مغادرته».

واستشهد بتغريدات عديدة لترامب ومقطع من كتاب حديث لبار الذي شغل منصب وزير العدل في عهد ترامب حتى استقالته في ديسمبر 2020.

وقال بار، في الكتاب، إن ترامب سأله، في أكتوبر 2020، عن التحقيق مع هانتر بايدن.

ورد بار بغضب وفق الكتاب: «اللعنة، سيدي الرئيس، لن أتحدث معك عن هانتر بايدن. نقطة».

وتشكّل الخلافات القانونية، التي يواجهها هانتر بايدن وتبدأ باتهامات من قِبل سياسيين جمهوريين، عبئاً على مكانة والده السياسية، في حين يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتملة مع ترامب.

وفتح الجمهوريون تحقيقاً لعزل بايدن في الكونغرس، لكنهم لم يقدّموا أي دليل على أن الرئيس ارتكب أي خطأ.

وفي يوليو، انهار اتفاق للإقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس كان سيؤدي في حال تطبيقه إلى إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، في حين أقر بايدن بالذنب في تهمتين ضريبيتين وتجنب السجن.

ولم يتم اتهام هانتر بايدن بأي جرائم تتعلق بتعاملاته التجارية الخارجية على الرغم من مزاعم الجمهوريين.

وهانتر بايدن محامٍ تلقى تدريبه في جامعة يال، وعضو في جماعة ضغط تحوَّل إلى عالم الفن.

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