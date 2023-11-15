حصان يجبر طائرة على العودة إلى مطار جون كنيدي في نيويورك

أجبر حصان طائرة على العودة إلى مطار جون كنيدي في نيويورك بعد إقلاعها.

واضطرت طائرة شحن كانت متجهة من مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى بلجيكا للعودة إلى المطار الأمريكي بعد فرار حصان من مربطه وتجوله حراً، وفقاً لرسالة صوتية من برج التحكم في المرور الجوي.

وكانت الطائرة بوينغ 747، التي تشغّلها «إير أتلانتا إيسلانديك»، قد بدأت رحلتها للتو عبر الأطلسي يوم 9 نوفمبر، عندما هاتف الطيار برج التحكم في بوسطن، وقال إن حصاناً على متن الطائرة فرَّ من مربطه.

وقال: «لا مشكلة لدينا بالنسبة إلى الطيران، لكننا نحتاج للعودة إلى نيويورك»، وفقاً لرسالة صوتية.

وأضاف الطيار: «لا يمكننا إعادة الحصان لمربطه وتأمينه».

وردَّ برج التحكم، قائلاً: «عُلم، يمكنكم العودة إلى كينيدي من خلال ناقلات الرادار».

وأوضح الطيار أنه بسبب وزن الطائرة، اضطر إلى التخلص من 20 طناً من الوقود قبل العودة إلى نيويورك.

وأبلغ برج التحكم بذلك، وأبلغ الطيارين المجاورين بشأن «إفراغ وقود جارٍ على بعد نحو 10 أميال من مارثاز فينيارد».

وطلب الطيار أيضاً طبيباً بيطرياً للكشف على الحصان عند الهبوط.