انقلاب مركبة مديرة اليونيسف في طريقها لزيارة غزة

أصيبت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، إثر حادث مروري بينما كانت في طريقها لزيارة قطاع غزة.

وذكرت الأمم المتحدة، أمس، أن راسل تعرضت لحادث سيارة في مصر أثناء سفرها إلى معبر رفح الحدودي أول من أمس.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: «انقلبت المركبة التي كانت تستقلها على جانبها».

وواصلت رئيسة اليونيسف رحلتها لزيارة غزة برغم ذلك، ونصحها الأطباء بعد ذلك بالحصول على علاج من إصاباتها، ولذلك اختصرت راسل زيارتها للمنطقة.

وتضمنت زيارتها لقطاع غزة أحد المستشفيات، ودعت مديرة اليونيسف إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز