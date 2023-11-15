الثقافة ومساراتها تعزز إيقاع قيم التسامح

يعزز اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، أهمية الثقافة والمعرفة في بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات التي تستند إلى مجموعة من الأسس الأخلاقية والإنسانية لنشر المعرفة ومبادراتها العالمية بهدف اكتشاف جوانب متجددة من التاريخ الحضاري، والتي تتفاعل مع تجارب الماضي على إيقاع الحاضر للتفكير في المستقبل الواعد.

وعن أهمية الثقافة في تعزيز أطر التسامح تقول الكاتبة والمخرجة والمتخصصة في تراث النسيج الفنانة الليتوانية، لوريتا بيلنسكايت: تعد القيم الإنسانية من أهم مكونات الشخصية الإنسانية واعتباراتها الروحانية في التعاطي مع الآخر ولها أسس مشتركة بين كل الفضاءات الثقافية والدينية في العالم، وينبغي استثمارها والتركيز عليها لتكريس وحدة الإنسانية ووحدة ((الجوهر الإنساني)) بروح مسؤولة متفتحة على العالم، ضمن مظلة التسامح والهدف هو تكوين مواطنين متضامنين ومسؤولين، متفتحين على الثقافات الأخرى، قادرين على اتقاء النزاعات أو حلها بوسائل سليمة وأهمها القراءة والمعرفة هي الأداة الأكثر جدوى للوقاية من التعصب وأول خطوة في هذا الإطار تكمن في تعليم الأفراد معرفة حقوقهم وحرياتهم لضمان احترامها ولحماية حقوق وحريات الآخرين.

وأشارت المترجمة اليابانية شينامي هيروكا إلى ضرورة النظر إلى التسامح حاجة إنسانية تعززها الثقافة والمعرفة وتنشر مبادراتها وقيمها المستدامة جيلاً بعد جيل، والتي تفتح آفاقاً للتعمق الإنساني وفهم طبيعة الشعوب واحترام اختلافاتها، وهو ما يؤثر إيجابا في تحول التوترات والصراعات إلى مواقف تعاونية لدعم نوافذ الإبداع والتنمية والحفاظ على قيم التضامن، والإخاء، والتسامح، ومن شأن ذلك أن يجنب الأجيال القادمة الكثير من المآسي والحروب والعنف وأن يرسي السلام والتعاون داخل مختلف المجتمعات.

وتقول المعلمة والأكاديمية الأسكتلندية سوزان ناديل التبادل المعرفي ظاهرة إنسانية متأصلة في التاريخ الإنساني من منطلق حتمي للاتصال والتفاعل بين مختلف الحضارات والثقافات يرمي إلى إرساء تواصل حي ودائم ومثمر بين مختلف المجتمعات العرقية الثقافية حتى يصبح العالم موطناً رحباً للجميع. وحتمية الاتصال لا تعني الذوبان للتوحد في حضارة عالمية واحدة ولذلك لا بد من ترك مساحة للخصوصيات الثقافية لمختلف الشعوب بقصد بناء حضارة معرفية وإنسانية مشتركة.