مشروع الخط العربي في دبي.. أجندة ثرية بفنون الزخرفة والتذهيب

برنامج ثري بالمعرفة والإبداع تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لكل أفراد المجتمع على مدار شهر نوفمبر الجاري، من خلال مشروع ((دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب)) الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الرواد والناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة الإسلامية، وهو ما يتناعم مع التزامات الهيئة الرامية إلى صون هذا الفن والمحافظة عليه وتعزيز حضوره على الساحة، عبر تهيئة بيئة فنية مستدامة تشجع مبدعيه على إبراز أعمالهم وتطوير قدراتهم.

ويتضمن برنامج المشروع الذي يندرج ضمن سلسلة فعاليات ((بينالي دبي للخط)) ويستمر حتى سبتمبر 2024، نحو 11 فعالية وورشة عمل متنوعة، تفتح أمام الناشئة وطلبة المدارس والجامعات والموظفين والمهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن آفاقاً تعليمية وتثقيفية جديدة تمكنهم من صقل مهاراتهم في فن الخط العربي الكلاسيكي، إلى جانب اكتشاف أسراره الإبداعية في رسم وتكوين الكلمات، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في فن الخط العربي.

وخلال الشهر الجاري، يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل مجموعة متنوعة من الورش التدريبية التي تسلط الضوء على خطوط الثلث والنسخ، والرقعة والإجازة والديواني الجلي، بالإضافة إلى ورش تعليمية في فنون الزخرفة والتذهيب، فيما تشهد مكتبات دبي العامة تنظيم سلسلة من الورش المتخصصة والحوارات الملهمة التي تستهدف طلبة المدارس.

أما نادي ذخر فيستضيف تشكيلة من الورش والمحاضرات التدريبية المخصصة لكبار المواطنين، بينما يشهد نادي دبي لأصحاب الهمم عقد ورش متنوعة موجهة إلى أصحاب الهمم، حيث تبرز هذه السلسلة مميزات الخطوط الكلاسيكية وجمالياتها وتفاعلها مع فنون الزخرفة والتذهيب، وتتيح للمشاركين فرصة تعلم كيفية ضبط كتابة ورسم الحروف وتكويناتها، والتعرف على مبادئ ((الزخرفة والتذهيب)) وأسسها وخاماتها المبتكرة، وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة.

وفي الوقت نفسه، تنظم ((دبي للثقافة)) لموظفيها وموظفي حكومة دبي ندوة افتراضية عبر برنامج ((تيمز)) تحت عنوان ((الكتابة الإبداعية))، وتستعرض عبر محاورها المختلفة أنواع الكتابة الإبداعية، وتقنياتها وعناصرها وأسسها وطرق نقد وتحليل الأعمال الفنية.

وأكد خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في ((دبي للثقافة)) حرص الهيئة على الاستثمار في الطاقات الشابة، من خلال تمكين أصحاب المواهب المحلية الطامحة لاكتشاف فن الخط العربي وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الفنية.

وقال: ((يعزز هذا المشروع مناخات الإبداع في دبي، عبر إتاحته الفرصة أمام الجميع للتعرف على تفاصيل الخط العربي وجماليات الزخرفة، والاطلاع على مجموعة ثرية من التجارب الفنية الجديدة، حيث صممت كل الورش والفعاليات بعناية لتمكين المشاركين من استكشاف روائع هذا الفن وتاريخه ومدارسه المتنوعة، ما يساعد على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم الإبداعية، ويحفز على تنمية روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على إطلاق العنان لمواهبهم ومخيلاتهم وإنتاج أعمال فنية احترافية))، مشيراً إلى أن المشروع يساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويرسخ من مكانة دبي حاضنة للمبدعين.